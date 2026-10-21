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Hy hữu: HLV bị cấm làm nhiệm vụ chỉ sau 3 trận đầu tiên

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

HLV Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Hưng Yên đã bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027 do đã nhận 3 thẻ vàng.

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HLV Bùi Đoàn Quang Huy phân trần với trọng tài trận gặp Công An Nhân Dân - Ảnh: VPF

CLB Hưng Yên sẽ tiếp Long An trên sân PVF ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027 vào 18h ngày 24-10 tới.

Sau 2 trận toàn thắng trước Thép Cần Thơ 3-0 và Xuân Thiện Phú Thọ 8-1, CLB Hưng Yên đã hòa 1-1 trước chủ nhà Công An Nhân Dân ở vòng 3. 

Kết quả này đưa CLB Hưng Yên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thái Nguyên. Còn CLB Long An chỉ mới giành có 1 điểm sau 3 trận, xếp thứ 11/14 đội.

Dù gặp đối thủ ở nhóm cuối bảng như Long An, CLB Hưng Yên lại gặp khó khăn không ít khi vắng HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy do đã nhận 3 thẻ vàng sau 3 trận đấu đầu tiên. Còn CLB Long An vắng tiền vệ Võ Hoàng Uy vì lý do tương tự. 

HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã nhận thẻ vàng phút 78 trận gặp Thép Cần Thơ, thẻ vàng phút 74 trận gặp Xuân Thiện Phú Thọ, và thẻ vàng phút 63 trận gặp Công An Nhân Dân, nhiều thẻ vàng hơn bất kỳ cầu thủ nào của CLB Hưng Yên. Cả 3 lần, nhà cầm quân 49 tuổi này đều bị phạt vì phản ứng quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Đây cũng là HLV đầu tiên bị cấm làm nhiệm vụ ở Giải hạng nhất 2026-2027, thậm chí là trường hợp hy hữu khi giải mới diễn ra có 3 vòng. 

Không có HLV Quang Huy, CLB Hưng Yên sẽ được chỉ đạo trên sân bởi 2 trợ lý Mai Tiến Thành và Nguyễn Lương Phúc trong cuộc tiếp đón CLB Long An.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy từng giúp CLB Quy Nhơn Bình Định giành ngôi á quân V-League 2023-2024 bằng một lối chơi ấn tượng. 

Tháng 6-2026, ông chia tay đội bóng quê hương sau 9 năm gắn bó để chuyển sang dẫn dắt Hưng Yên (đổi tên từ Trẻ PVF) ở đầu mùa giải 2026-2027. Mục tiêu của CLB Hưng Yên là cạnh tranh một trong 2 suất thăng hạng V-League mùa tới.

- Ảnh 3.CLB Hưng Yên đang bất bại ở Giải hạng nhất

Trận hòa trước đội Công An Nhân Dân tối 17-10 giúp CLB Hưng Yên giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027 sau 3 trận bất bại.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB Hưng Yên Công an nhân dân Bùi Đoàn Quang Huy sân PVF Mai Tiến Thành

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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