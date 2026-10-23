Sông Lam Nghệ An hạ Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku, lần đầu lên đỉnh V-League

Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) thua Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Pleiku - Ảnh: MINH ANH

Tối 23-10, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 V-League 2026-2027 trên sân Pleiku. Đây là trận đầu tiên đội bóng phố núi trở lại thi đấu trên sân nhà sau khi sân Pleiku phải cải tạo lại mặt sân vì lầy lội sau mưa.

CLB Sông Lam Nghệ An phải thay tiền đạo chủ lực Bruno Pereira ngay phút thứ 4 do chấn thương. Dù vậy, đội khách vẫn thi đấu lấn lướt trước CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 18, Luiz Guilherme dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Trung Kiên xác định Onoja Joseph đã phạm lỗi trước khi tung ra đường chuyền cho đồng đội lập công.

Chưa dừng tại đó, thủ môn Trung Kiên phải bay người cứu thua cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở phút 37, sau pha đánh đầu cận thành của Luiz Guilherme.

Sang hiệp hai, CLB Sông Lam Nghệ An tiếp tục gia tăng sức ép và cuối cùng cũng có bàn mở tỉ số ở phút 57. Từ tình huống đá phạt góc, "người cũ" của CLB Hoàng Anh Gia Lai - trung vệ Jairo Filho đã bật cao đánh đầu ghi bàn đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Rõ nhất là phút 80, Luann bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau pha phối hợp đẹp mắt.

Không thể có bàn gỡ hòa, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi còn phải nhận thêm bàn thua khi mải dâng cao tấn công.

Từ pha phản công nhanh ở phút 90, Luiz Guilherme vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi chuyền thuận lợi cho Abdel-Amine Trần Đức Vinh sút hạ thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Việt kiều Pháp sau khi chơi rất hay kể từ đầu mùa.

Chiến thắng giúp đội bóng xứ Nghệ lần đầu tiên vươn lên đỉnh bảng với 11 điểm sau 5 trận, hơn 1 điểm so với CLB Ninh Bình còn chưa thi đấu ở vòng này. Trong khi đó, CLB Hoàng Anh Gia Lai thì đã thua trận thứ 4 kể từ đầu giải, xếp áp chót bảng xếp hạng với 3 điểm sau 5 trận.