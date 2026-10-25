Sốc: Nhà vô địch taekwondo bị bắn chết, nghi 'thanh trừng' trong giới võ thuật

Ông Binev là nhân vật rất có tên tuổi trong làng taekwondo thế giới - Ảnh: BNT

Ngày 24-10, làng võ thuật thế giới rúng động trước thông tin ông Slavi Binev, 60 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Bulgaria, Phó chủ tịch thứ nhất Liên đoàn Taekwondo châu Âu, bị sát hại tại thủ đô Sofia.

Theo Hãng thông tấn Bulgaria BTA, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm cùng hai khẩu súng chỉ khoảng một giờ sau khi nhận được tin báo án mạng.

Làng taekwondo bàng hoàng

Vụ việc xảy ra ngày 24-10 (giờ địa phương) tại nhà riêng của ông Binev ở khu Pavlovo, Sofia. Theo Đài truyền hình quốc gia Bulgaria (BNT), camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô chở ba người đến nhà ông lúc 9h50.

Chính ông Binev ra đón và để những người này vào nhà. Đến 10h18, cảnh sát nhận được tin báo có người bị bắn. Lực lượng cấp cứu đến hiện trường trong khoảng bảy phút nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu xác định ông Binev trúng một phát đạn ở đầu, tại hiện trường có một vỏ đạn. Một nhân chứng khai đã nghe tiếng súng, sau đó nhìn thấy 3 người rời khỏi nhà bằng ô tô.

Tại cuộc họp báo tối 24-10, ông Lyubomir Nikolov, quyền Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria, cho biết lực lượng chức năng nhanh chóng xác định phương tiện chở các nghi phạm đang di chuyển trên cao tốc Trakia.

Chiếc xe bị chặn gần đường hầm Trayanovi Vrata, cách Sofia hàng chục kilômét. Cảnh sát bắt giữ 3 người, gồm 2 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và một người mang giấy tờ tùy thân Bulgaria.

Theo BTA, hai khẩu súng được thu giữ. Một khẩu bị ném khỏi xe ngay trước khi cảnh sát tiến hành bắt giữ, khẩu còn lại nằm trong túi của một nghi phạm. Nhà chức trách chưa xác nhận khẩu súng nào đã được sử dụng để sát hại ông Binev.

Đáng chú ý, những người bị bắt đều quen biết nạn nhân từ lâu, thường xuyên đến nhà ông, kể cả ngày 23-10.

Theo bản tin tối 24-10 của BNT, một trong hai nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trực tiếp nổ súng. Người mang quốc tịch Bulgaria cũng đã cung cấp lời khai chi tiết. Tuy nhiên, đây là thông tin từ nguồn điều tra của đài, chưa phải kết luận chính thức.

Cảnh sát đến hiện trường vụ án - Ảnh: BGONAIR

Một tình tiết bất ngờ được báo 24 Chasa tiết lộ là trong số những người bị bắt có doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Eyup Temiz, người có quan hệ lâu năm với ông Binev.

Trang web chính thức của Liên đoàn Taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ông Temiz có tên trong danh sách thành viên dự khuyết ban chấp hành liên đoàn, được bầu vào tháng 10-2024.

Temiz từng xuất hiện cùng ông Binev tại một giải taekwondo ở Plovdiv, Bulgaria, vào tháng 2-2025.

Mối liên hệ giữa 2 người còn mở rộng sang kinh doanh. Vợ ông Temiz là kiến trúc sư Niya Temiz, đối tác của Binev tại công ty xây dựng Evinco. Bà cũng tham gia bộ máy quản lý taekwondo Bulgaria.

Chính vì đối tượng nghi phạm đều trong giới võ thuật, vụ việc không khỏi làm dấy lên nghi ngờ rằng đây là một cuộc "thanh trừng" trong giới taekwondo, đặc biệt khi ông Binev cũng có quá khứ gây tranh cãi.

Tối 24-10, 3 người bị bắt được đưa về trụ sở cảnh sát Sofia để thẩm vấn. Hồ sơ dự kiến chuyển sang cơ quan công tố ngày 25-10. Đến sáng 25-10, chưa có thông báo chính thức về quyết định truy tố hoặc xác định trách nhiệm hình sự của từng nghi phạm.

Nhà vô địch châu Âu có quá khứ nhiều tranh cãi

Sinh ngày 10-12-1965 tại Sofia, Slavi Binev từng là một trong những võ sĩ taekwondo hàng đầu Bulgaria.

Ông nhiều lần vô địch quốc gia, đăng quang giải Balkan năm 1990 và giành chức vô địch châu Âu năm 1992 tại Slovenia.

Sau khi giải nghệ, Binev chuyển sang kinh doanh rồi hoạt động chính trị. Ông trở thành nghị sĩ Nghị viện châu Âu từ năm 2007 - 2014, trước khi được bầu vào Quốc hội Bulgaria.

Năm 2016, Binev giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Bulgaria. Ông tái đắc cử vào tháng 5-2026, đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các tổ chức taekwondo châu Âu và thế giới.

Ông Binev là nhân vật liên quan nhiều vụ việc tranh cãi - Ảnh: BNT

Tuy nhiên, quá khứ kinh doanh của ông Binev cũng gây nhiều tranh cãi. Theo BNT, trong thập niên 1990, ông sở hữu nhiều hộp đêm và doanh nghiệp tại Sofia, giữa thời kỳ các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh.

Ông Binev từng bị những người liên quan băng nhóm VIS hành hung, bắt cóc tại một câu lạc bộ thể thao. Báo chí Bulgaria cũng nhiều lần đề cập những nghi vấn về quan hệ giữa hoạt động kinh doanh của ông với thế giới ngầm. Dù vậy, chưa có cơ sở kết luận vụ sát hại lần này liên quan mafia.

Trớ trêu, năm 2014, khi nói về quá khứ gây tranh cãi, ông Binev từng tuyên bố: "Mafia đã không thể giết được tôi".

Cái chết của ông xảy ra ngay trước giờ dự kiến khai mạc một giải taekwondo quốc tế tại Sofia, quy tụ hơn 650 võ sĩ từ 10 quốc gia. Sau khi nhận tin dữ, ban tổ chức hủy lễ khai mạc chính thức và các vận động viên dành một phút mặc niệm người đứng đầu taekwondo Bulgaria.

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