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Đánh lén đối thủ, võ sĩ boxing tai tiếng bị phạt nặng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Võ sĩ Aziz Abdul, cháu nội nhà độc tài khét tiếng Idi Amin của Uganda, bị tước huy chương tại Giải boxing vô địch châu Phi 2026 sau khi đánh vào gáy đối thủ dù tiếng chuông kết thúc trận đấu đã vang lên.

Giở trò đánh lén đối thủ, võ sĩ boxing tai tiếng bị phạt nặng - Ảnh 1.

Aziz Abdul (trái) đã tìm cách tung đòn đánh không hợp lệ - Ảnh: AFP

Sự cố xảy ra trong trận chung kết hạng 90kg nam giữa Aziz Abdul (Uganda) và Mohamed Hossen (Ai Cập) tại Giải boxing vô địch châu Phi ở Nairobi, Kenya, diễn ra ngày 23-10 (giờ Việt Nam).

Võ sĩ boxing 2 lần bị truất quyền thi đấu trong 3 tháng

Khi hai võ sĩ đang ôm ghì nhau, tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên. Hossen đứng quay lưng, chuẩn bị trở về góc đài. Tuy nhiên Abdul bất ngờ tung một cú đấm mạnh trúng phía sau đầu đối thủ.

Đòn đánh khiến võ sĩ Ai Cập ngã xuống sàn và nằm bất động trong một khoảng thời gian. Các thành viên ban huấn luyện của Hossen tức giận lao lên võ đài phản đối hành động phi thể thao này, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Trọng tài lập tức truất quyền thi đấu của Abdul, xử Hossen thắng cuộc. Dù đã lọt vào chung kết, tay đấm Uganda vẫn bị tước HCB, rời giải tay trắng. Theo Reuters, Hossen không bị thương sau cú đánh.

Đáng chú ý, Abdul đã trải qua hành trình khá ấn tượng trước khi gây ra vụ việc. Ở bán kết ngày 22-10, anh đánh bại Adilson Luta Mabanza (Angola) với tỉ số sát nút 3-2, qua đó trở thành một trong những niềm hy vọng giành HCV của đoàn Uganda.

Đây không phải lần đầu Aziz Abdul gây tai tiếng vì hành vi thiếu fair-play.

Tình huống Abdul Aziz đánh lén đối thủ - Nguồn: ALLAN

Tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2026 diễn ra ở Glasgow, Scotland hồi tháng 7, võ sĩ 25 tuổi cũng bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết hạng trên 90kg gặp Damar Thomas (Anh).

Khi đang bị đối thủ dẫn điểm, Abdul liên tục phạm lỗi và nhận cảnh cáo. Đến hiệp 3, anh bất ngờ dùng đầu húc vào cằm Thomas trong tình huống áp sát, buộc trọng tài phải chấm dứt trận đấu.

Sau đó Abdul nổi giận, chỉ trích tổ trọng tài thiên vị võ sĩ chủ nhà, thậm chí cáo buộc mình bị phân biệt chủng tộc vì là người châu Phi da đen. Tuy nhiên lãnh đạo Commonwealth Sport bác bỏ cáo buộc này, khẳng định các vận động viên đều được đối xử công bằng.

Võ sĩ gây tranh cãi

Sinh năm 2001, Aziz Abdul có biệt danh "Ringo", xuất thân từ vùng West Nile của Uganda, quê hương của ông nội Idi Amin.

Anh tập luyện tại CLB Kololo Boxing ở thủ đô Kampala dưới sự hướng dẫn của HLV Sam Kabugo. Theo báo The Observer (Uganda), Abdul chỉ bắt đầu tập boxing nghiêm túc khoảng cuối năm 2023. Dù ban đầu không thành công tại các giải dành cho võ sĩ mới, anh tiến bộ nhanh chóng nhờ chăm chỉ tập luyện.

Tháng 12-2024, Abdul giành chức vô địch hạng nặng tại Uganda Boxing Champions League sau chiến thắng knock-out kỹ thuật trước Jonah Galiwango. Anh tiếp tục bảo vệ danh hiệu năm 2025 và giành HCV giải boxing khu vực Đông Phi Zone 3 tại Kenya.

Bước sang năm 2026, Abdul được lựa chọn đại diện Uganda dự Commonwealth Games và Giải vô địch châu Phi. Tuy nhiên cả hai lần anh đều rời giải trong tai tiếng.

Giở trò đánh lén đối thủ, võ sĩ boxing tai tiếng bị phạt nặng - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Abdul (phải) tung cú đánh sau lưng đối thủ - Ảnh: AFP

Trước Commonwealth Games, Abdul từng tuyên bố muốn trở thành "vua Scotland mới", gợi lại danh xưng mà ông nội tự phong năm 1976. Thần tượng của anh là huyền thoại quyền anh Mike Tyson.

Dù chưa từng gặp ông nội, Abdul thừa nhận chịu ảnh hưởng từ sự nghiệp boxing của Idi Amin. Anh từng nói rất tự hào về những thành tích thể thao của ông, nhưng không muốn bình luận về quá khứ chính trị gây tranh cãi của gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 7, Abdul bày tỏ mong muốn được thế giới biết đến bằng chính tên tuổi của mình, thay vì mãi được giới thiệu là cháu nội nhà độc tài Idi Amin.

Tuy nhiên hai lần liên tiếp bị truất quyền thi đấu vì những hành vi phi thể thao đang khiến danh tiếng của võ sĩ trẻ này gắn liền với các vụ bê bối, hơn là thành tích trên võ đài.

Idi Amin - nhà độc tài khét tiếng từng là nhà vô địch boxing

Giở trò đánh lén đối thủ, võ sĩ boxing tai tiếng bị phạt nặng - Ảnh 4.

Nhà độc tài Idi Amin - Ảnh: GETTY IMAGES

Idi Amin (khoảng 1925-2003) là nhà độc tài quân sự cai trị Uganda từ năm 1971 đến 1979, sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Milton Obote.

Chế độ của Amin nổi tiếng tàn bạo, với các cuộc đàn áp, tra tấn và giết hại những người bị xem là đối lập. Theo các tổ chức nhân quyền, ước tính 100.000-500.000 người đã thiệt mạng dưới thời ông.

Năm 1972, Amin ra lệnh trục xuất hàng chục nghìn người gốc châu Á khỏi Uganda, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Trước khi nắm quyền, Amin từng là võ sĩ boxing nổi tiếng, giữ chức vô địch hạng dưới nặng Uganda trong nhiều năm, từ 1951 đến 1960.

Năm 1979, chính quyền Amin sụp đổ sau cuộc chiến với Tanzania. Ông sống lưu vong và qua đời tại Saudi Arabia năm 2003.

Giở trò đánh lén đối thủ, võ sĩ boxing tai tiếng bị phạt nặng - Ảnh 5.Tốn bao nhiêu tiền để trở thành 'cao thủ' Thiếu Lâm?

Để theo đuổi giấc mơ trở thành cao thủ kung fu Thiếu Lâm, một học viên có thể phải chi đến hàng chục nghìn nhân dân tệ cho mỗi năm khổ luyện ở cái nôi của võ thuật truyền thống Trung Hoa.

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    Chủ đề: độc tài võ sĩ boxing châu Phi Uganda

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