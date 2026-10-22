Ngôi sao Nhật Bản bị bắt vì nghi lừa đảo người già

Takajo thời còn khoác áo tuyển judo Nhật Bản - Ảnh: JUDOINSIDE

Theo Đài RKK Kumamoto tối 21-10, cựu tuyển thủ Nhật Bản 34 tuổi Tomofumi Takajo bị bắt với cáo buộc trộm cắp, tham gia lừa đảo người già.

Đây là tin sốc với làng thể thao Nhật Bản bởi Takajo một thời được xem là biểu tượng vươn lên của giới judo, từng tạo nên chiến tích đáng chú ý.

Takajo bị nghi sử dụng thẻ mang tên người khác, rút 300.000 yen (gần 50 triệu đồng) tại ATM trong cửa hàng tiện lợi ở quận Higashi, thành phố Kumamoto, hôm 28-9.

Cảnh sát cho biết chủ thẻ là phụ nữ ngoài 80 tuổi, sống tại Kumamoto. Ngay trước khi tiền bị rút, bà bị người đàn ông giả cảnh sát lừa giao hai thẻ ngân hàng.

Từ hình ảnh camera giám sát và các chứng cứ khác, cơ quan điều tra nhận định Takajo có thể là “dashiko”, tức người đảm nhiệm việc rút tiền cho nhóm lừa đảo. Cảnh sát chưa tiết lộ anh thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc, với lý do tránh ảnh hưởng điều tra.

Thông tin được công bố hiện chưa xác định Takajo có trực tiếp giả cảnh sát, tiếp cận hay thuyết phục nạn nhân giao thẻ hay không. Cáo buộc dẫn tới việc bắt giữ tập trung vào hành vi nghi rút trộm tiền qua ATM; vai trò của anh trong nhóm lừa đảo vẫn đang được làm rõ.

Takajo từng có sự nghiệp quốc tế đáng chú ý ở hạng cân 66kg nam. Theo hồ sơ Ủy ban Olympic Nhật Bản, anh sinh năm 1991, quê Fukuoka, học Đại học Thể dục thể thao Nhật Bản và từng khoác áo đội Asahi Kasei.

Một trong những dấu mốc nổi bật của Takajo là chức vô địch Grand Slam Tokyo 2011. Khi còn đứng ngoài top 100 thế giới, anh đánh bại võ sĩ số 1 Musa Mogushkov trong trận chung kết bằng đòn quật qua vai, giành chiến thắng ippon. Liên đoàn Judo Nhật Bản từng ghi nhận màn thể hiện này trong bài tường thuật giải.

Takajo sau đó giành HCB Asiad Incheon 2014 và vô địch châu Á năm 2015. Dữ liệu Liên đoàn Judo quốc tế ghi nhận anh có ba chức vô địch Grand Slam Tokyo vào các năm 2011, 2013, 2015, cùng danh hiệu Grand Slam Tyumen 2015 và ngôi á quân World Masters 2013.

Sở hữu sự nghiệp ấn tượng là vậy, cuộc sống của Takajo lại trượt dài sau ngày giải nghệ. Ở thời điểm bị bắt, anh được truyền thông Nhật Bản mô tả "không có công việc cụ thể, không có nơi ở cố định".