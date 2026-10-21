'Ông trùm' boxing Philippines bị bắn chết tại Mỹ

Ông Rodis là nhân vật tên tuổi của làng boxing Philippines - Ảnh: FOX

Theo Đài FOX5 của Mỹ, gia đình ông Rodis (45 tuổi) mới đây đã lên tiếng xác nhận ông bầu nổi tiếng của làng boxing Philippines chính là nạn nhân trong vụ nổ súng ngày 15-10 tại Las Vegas.

Khoảng 11h40 ngày xảy ra vụ việc, Sở Cảnh sát đô thị Las Vegas nhận tin có người bị bắn tại khu nhà số 3400 đường East Flamingo, gần giao lộ Pecos. Lực lượng tuần tra tới nơi phát hiện một người đàn ông trúng đạn bên trong cơ sở kinh doanh. Dù được sơ cứu, nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Lời khai từ nhân chứng cho biết 3 người đàn ông vào khu nhà để cướp. Khi Rodis lao về phía một nghi phạm nhằm ngăn chặn, người này nổ súng. Cả nhóm sau đó tẩu thoát, và đến nay vẫn chưa có thêm thông tin.

Hiện trường là khu nhà có nhiều hoạt động kinh doanh chung, gồm tiệm cắt tóc và bán giày. Bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát phối hợp với các điều tra viên án mạng làm rõ hoạt động tại địa điểm này. Nhà chức trách nhận định đây là sự việc riêng lẻ, không có mối đe dọa đang tiếp diễn đối với cộng đồng.

Bạn bè có mặt kể đã khuyên Rodis không cử động, nhưng ông chủ của hệ thống Red Boxing International bất ngờ tìm cách ngăn nhóm cướp. Những người chứng kiến ở bên cạnh cho tới khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Ông Rodis còn được biết đến với biệt danh “Cacoi”, xuất thân trong gia đình có 3 thế hệ hoạt động boxing tại Philippines. Ông ngoại Antonio Almirante là doanh nhân, nhà tổ chức và quản lý võ sĩ ở Cagayan de Oro. Cha ông, Reynaldo Rodis Sr., từng quảng bá các võ sĩ như Dodie Boy Peñalosa và Gerry Peñalosa.

Theo hồ sơ PhilBoxing năm 2017, Rodis bắt đầu học boxing từ năm 8 tuổi, nhưng gia đình muốn ông tập trung học hành. Ông tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Xavier University, tổ chức sự kiện boxing đầu tiên ở Cagayan de Oro năm 1998, rồi sang Mỹ năm 2009.

Tại Los Angeles, ông Rodis bước vào kinh doanh, sản xuất phim, âm nhạc và điều hành Red Boxing International, từng quản lý những võ sĩ tên tuổi của Philippines như Recky Dulay hay Rey Perez.

Với lý lịch 3 đời hoạt động trong ngành boxing, ông Rodis được xem là một nhân vật giàu sức ảnh hưởng với làng võ đài Philippines, đặc biệt là thông qua công việc kinh doanh tại Mỹ.

Sự nghiệp ông bầu này cũng có một vụ kiện đáng chú ý. Tháng 6-2020, các võ sĩ Dulay, Perez và HLV Cenon Tagalog Jr. kiện Rodis cùng Công ty Rodis Entertainment Digital tại Los Angeles.

Theo đơn kiện, 3 người được hứa hỗ trợ phát triển sự nghiệp tại Mỹ nhưng lại phải làm việc nhà và làm tại cơ sở kinh doanh cần sa Broccoli House. Họ cáo buộc bị phía công ty đe dọa sẽ báo cơ quan di trú và gây hại cho người thân nếu bỏ trốn.

Ngày 24-1-2022, theo City News Service, thẩm phán Malcolm Mackey tuyên ông Rodis phải bồi thường cho 3 nguyên đơn tổng số tiền 382.928 USD, cùng 50.000 USD phí luật sư. Rodis không tham gia phiên xét xử.