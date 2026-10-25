Việt Nam, Thái Lan và Indonesia có phong độ đối lập ở lượt 2 kỳ World Cup đặc biệt

U15 Thái Lan (áo trắng) vẫn gây ấn tượng tại World Cup U15 2026 - Ảnh: FAT

Ở lượt trận ra quân World Cup U15, Indonesia giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 7-1 trước Fiji. Nhưng khi phải đụng độ một đại diện mạnh từ châu Âu ở lượt 2, đội bóng đá trẻ xứ vạn đảo nhanh chóng sụp đổ.

Kết quả, U15 Indonesia thua U15 Xứ Wales 0-3 ở lượt trận thứ 2 bảng G, qua đó gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trái lại, U15 Việt Nam sau khi thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6 ở lượt trận đầu tiên đã có 3 điểm đầu tiên ở giải, nhờ chiến thắng 6-0 trước U15 Brunei. Đây là kết quả không có gì bất ngờ.

Gây ấn tượng nhất ở lượt trận thứ 2 là Malaysia và Lào. Trong khi Malaysia thắng Syria - nền bóng đá tầm khá của châu Á với tỉ số 3-1, Lào lại bất ngờ cầm hòa Bahrain 1-1.

Thái Lan cũng có màn trình diễn tốt khi 2 lần vượt lên dẫn trước trong trận gặp Slovakia, và rồi chỉ chịu thua cay đắng với tỉ số 2-3. Dù thua, việc chơi ngang ngửa với một đại diện khá mạnh của châu Âu là điều rất đáng khích lệ với các cậu bé Thái Lan.

Các đội Đông Nam Á khác là Singapore, Myanmar, Campuchia, Timor-Leste cũng thua đậm ở lượt trận này. Như vậy sau 2 lượt trận đầu tiên, Đông Nam Á chỉ còn một đại diện giữ được thành tích toàn thắng là Malaysia.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại thủ đô Baku, Azerbaijan. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức một giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi U15. Điều đặc biệt là giải quy tụ đến 189 đội tuyển thuộc 6 liên đoàn châu lục, trở thành giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử FIFA xét về số đội tham dự. Con số khổng lồ này xuất phát từ chủ trương hoàn toàn mới của FIFA: mở cửa cho tất cả 211 liên đoàn thành viên, không tổ chức vòng loại và không phân biệt trình độ phát triển bóng đá. Ở giai đoạn đầu, các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn từ 4 - 5 trận. Căn cứ thành tích, họ được phân vào 6 cấp độ từ cấp A đến cấp F để tiếp tục tranh tài. Khác các kỳ World Cup truyền thống, không đội nào bị loại sớm. Mỗi đội được bảo đảm thi đấu ít nhất 9 trận, qua đó tích lũy kinh nghiệm trước nhiều đối thủ khác nhau. Sáu cấp độ đều có đội vô địch riêng, nhưng chỉ nhà vô địch cấp A được công nhận là đội đăng quang FIFA U15 World Cup & Festival.