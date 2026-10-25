HLV Hudson bị nhiều fan Thái Lan dọa giết vì 'thua Việt Nam rồi Indonesia'

HLV Anthony Hudson vẫn đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ fan Thái Lan - Ảnh: ANH KHOA

Chiều 25-10, báo Siamsport đăng tải cuộc phỏng vấn Nicholas Mickelson, hậu vệ tuyển Thái Lan đang khoác áo Elversberg tại Đức. Trong đó, anh được hỏi về việc HLV Anthony Hudson liên tục nhận những tin nhắn lăng mạ, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thông qua cuộc phỏng vấn, Mickelson bày tỏ sự ủng hộ với ông thầy trên tuyển quốc gia, và mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích những người hâm mộ cực đoan của Thái Lan.

“Sau cùng, tất cả chúng ta đều là con người và bóng đá chỉ là một môn thể thao. Tôi nghĩ không có bất kỳ một ai đáng phải nhận những lời đe dọa như vậy trong bóng đá”, Mickelson nhấn mạnh.

Hậu vệ 27 tuổi cho rằng không ai đáng phải hứng chịu những lời xúc phạm thô tục như thế, bất kể kết quả thi đấu hoặc những bất đồng về chuyên môn.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý từ ngày 5-10, khi trang Spacebar của Thái Lan đăng tải những thông tin gây sốc về tình cảnh của HLV Hudson.

Theo Spacebar, người điều hành trang bình luận bóng đá Wikhro Ball Jingjang tiết lộ đã trực tiếp được Hudson cho xem những tin nhắn gửi đến tài khoản Instagram cá nhân.

Kể từ khi Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, chiến lược gia người Anh gần như ngày nào cũng nhận những lời đe dọa, kéo dài suốt một tháng. Người gửi sử dụng cả tài khoản thật lẫn tài khoản giả.

Một số đối tượng tuyên bố sẽ lái xe đâm gãy chân Hudson nếu gặp ông ngoài đường. Những người khác buông lời xúc phạm nặng nề, thậm chí nguyền rủa và đe dọa sát hại cả gia đình ông.

Đáng sợ hơn, có tin nhắn viết: “Thái Lan sẽ tốt đẹp hơn nếu mày chết đi”, kèm lời đe dọa sẽ tự ra tay nếu Hudson không chịu rời khỏi đội tuyển.

Theo người điều hành trang bình luận nói trên, Hudson khẳng định luôn sẵn sàng đối thoại với những ai bất đồng về chiến thuật, cách lựa chọn cầu thủ hoặc phương pháp huấn luyện. Tuy nhiên, những lời đe dọa liên tục đã vượt xa giới hạn của sự chỉ trích thông thường.

Tình trạng này khiến nhà cầm quân người Anh luôn phải đề phòng, cảnh giác ngay cả trong sinh hoạt và mỗi khi ra đường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Hudson bị đe dọa tính mạng tại Thái Lan. Ngày 19-11-2025, báo Thairath dẫn tiết lộ của bình luận viên Jay Worapath rằng Hudson từng nhận tin nhắn dọa lái xe đâm chết ngay sau khi được bổ nhiệm thay HLV Masatada Ishii.

Như vậy, tình trạng đe dọa đã xuất hiện từ thời điểm Hudson mới tiếp quản đội tuyển Thái Lan, chứ không chỉ sau những thất bại gần đây.

HLV Hudson đang chịu sức ép lớn từ dư luận Thái Lan. Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8, đội bóng của ông tiếp tục mất chức vô địch FIFA ASEAN Cup vào tay Indonesia ngày 5-10.

Thái Lan (áo trắng) thua Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup - Ảnh: ANH KHOA

Ngay cả khi Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở vòng bảng giải đấu này, ông Hudson vẫn bị một bộ phận người hâm mộ và giới chuyên môn chỉ trích vì lối chơi quá thiên về phòng ngự.

Dù vậy, chưa có thông tin xác nhận Hudson muốn từ chức vì những lời đe dọa. Ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gia hạn hợp đồng với ông đến tháng 2-2028. Giữa tháng 10, Hudson vẫn tích cực theo dõi các cầu thủ, chuẩn bị lực lượng tham dự King's Cup vào tháng 11 và hướng đến Asian Cup 2027.

Đến nay, truyền thông Thái Lan cũng chưa xác nhận có nghi phạm nào bị bắt giữ hoặc cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra liên quan đến những lời đe dọa.

Giữa lúc tương lai chuyên môn của ông Hudson tiếp tục gây tranh luận, phát biểu của Mickelson một lần nữa đặt ra vấn đề về ranh giới giữa quyền chỉ trích trong bóng đá và những hành vi đe dọa đến sự an toàn của người trong cuộc.