Tiêu chí mới trường tiên tiến, hiện đại: Phụ huynh hồ hởi, giáo viên áp lực

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Năm học 2026-2027, nhà trường thực hiện thí điểm mô hình trường tiên tiến, hiện đại - Ảnh: T.L.

Dự thảo tiêu chí mới trường tiên tiến, hiện đại ở TP.HCM dự kiến phải được ít nhất 85% phụ huynh đánh giá tốt.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ ngày 26-10, nhiều trường học, giáo viên, phụ huynh quan tâm nội dung tiêu chí mới và cho rằng đây vừa là động lực và áp lực.

Phụ huynh trở thành người giám sát

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Lê Thị Ái (phụ huynh học sinh ở phường Xuân Hòa) cho rằng tỉ lệ 85% phụ huynh đánh giá tốt trong dự thảo tiêu chí mới đối với mô hình trường tiên tiến, hiện đại là bước ngoặt.

Tỉ lệ này nâng vị thế phụ huynh ở trường, từ người "tiếp nhận thông báo" trở thành người giám sát trực tiếp.

"Nếu tiêu chí này áp dụng chính thức, con số 85% sẽ thay đổi hẳn về mặt tư duy. Đó là tư duy cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong trường công lập. Trước đây không hài lòng, phụ huynh sợ ảnh hưởng con cũng không dám bày tỏ" - chị Ái thẳng thắn.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (phụ huynh đang có con học thí điểm mô hình trường tiên tiến ở phường Cầu Ông Lãnh) so sánh mức học phí 1,725 triệu đồng/tháng với mức học phí trường công đại trà, là chênh lệch cao.

Anh Mạnh nhìn nhận: "Phụ huynh có quyền đòi hỏi một môi trường tương xứng. Từ nay nhà trường sẽ phải lắng nghe nhiều hơn, phản hồi nhanh hơn trước những bức xúc từ bữa ăn bán trú, hoạt động chung cũng như cơ sở vật chất hay phương pháp giảng dạy của giáo viên".

Ngược lại, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thị Ngọc Nga (TP.HCM) lo ngại tỉ lệ 85% phụ huynh đánh giá tốt cũng có mặt trái.

Bà Nga phân tích: "Nếu không có bộ công cụ khảo sát khoa học và khách quan, tiêu chí 85% rất dễ bị biến tướng. Trường học có thể chiều chuộng phụ huynh một cách cảm tính để lấy lòng. Hoặc tệ hơn, các trường sẽ tìm cách làm đẹp phiếu khảo sát bằng mọi giá để bảo vệ danh hiệu trường tiên tiến".

Giáo viên áp lực với tiêu chí công nghệ và tiếng Anh

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) đang tham gia ngoại khóa gắn với bộ môn tiếng Anh - Ảnh: T.L.

Ở chiều ngược lại, nhiều giáo viên cho rằng cảm thấy áp lực khi dự thảo đặt ra hai tiêu chí bắt buộc: 100% giáo viên giao tiếp được bằng tiếng Anh, và 100% thành thạo hạ tầng trường học số.

Cô Xuân, giáo viên một trường THCS tại TP.HCM, thừa nhận quy định yêu cầu ít nhất 55% giáo viên tự thiết kế học liệu số sẽ tạo ra một cuộc đua không cân sức.

"Các giáo viên kỳ cựu có chuyên môn cao nhưng công nghệ chắc chắn là điểm yếu so với giáo viên trẻ. Tự tay thiết kế học liệu, cam kết chất lượng dịch vụ đó là áp lực đổi mới cực kỳ lớn" - cô Xuân trăn trở.

Chưa kể, yêu cầu 100% giáo viên giao tiếp được tiếng Anh và 70% cán bộ quản lý đạt trình độ A2 trở lên sẽ buộc các trường phải sàng lọc lựa chọn giáo viên và đội ngũ sư phạm phải tự nâng chuẩn gắt gao nếu không muốn bị đào thải khỏi mô hình này.

Thừa nhận những tiêu chí mới sẽ tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ quản lý trong giai đoạn đầu, song hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM vẫn kỳ vọng vào một lộ trình khoa học hơn.

Vị hiệu trưởng này phân tích: "Sau 12 năm vận hành, mô hình này không thể đứng yên khi kỳ vọng của xã hội ngày càng lớn. Nếu có chính sách hỗ trợ thiết thực, bộ tiêu chí này sẽ là đòn bẩy đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và kiến tạo nên những công dân toàn cầu".

Năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 80 trường thí điểm trường tiên tiến Ngoài mô hình trường công lập diện đại trà, TP.HCM còn có mô hình trường tiên tiến, hiện đại được triển khai thí điểm từ năm 2014. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 80 trường từ mầm non đến THPT thực hiện thí điểm. Học phí của trường tiên tiến, hiện đại là 1.725.000 đồng/tháng/học sinh. Theo đó trường tiên tiến, hiện đại là cơ sở giáo dục có mô hình quản trị hiện đại, phát triển toàn diện, tăng cường chuyển đổi số, phát triển giáo dục STEM và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở mức độ cao. Điều kiện đầu tiên là trường tiên tiến, hiện đại phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.