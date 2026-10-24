TP.HCM sẽ áp dụng tiêu chí mới cho trường tiên tiến, hiện đại, ít nhất có 85% phụ huynh đánh giá tốt

Một tiết dạy của giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Thới, TP.HCM. Đây là 1 trong những trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo các tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng và dịch vụ giáo dục đối với các trường tiên tiến, hiện đại.

Giáo viên được học tập kinh nghiệm ở nước ngoài

Yêu cầu cần đạt đối với trường tiên tiến, hiện đại bậc THCS, THPT như sau:

Về quản trị nhà trường và bảo đảm chất lượng, trường tiên tiến, hiện đại phải có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi (bao gồm giáo viên giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi) cấp thành phố. Có giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hằng năm được giao lưu kinh nghiệm ở trong, ngoài nước; có ít nhất 70% cán bộ quản lý đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cùng với đó 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt năng lực số từ mức cơ bản trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt mức thành thạo.

100% giáo viên đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động nghề nghiệp. Trong đó có ít nhất 55% giáo viên tự thiết kế được bài giảng điện tử, học liệu số, sử dụng phần mềm quản lý lớp học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

100% giáo viên khai thác được hạ tầng, thiết bị của trường học số phục vụ giảng dạy.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trường tiên tiến, hiện đại phải có đầy đủ các phòng học riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học, STEM và ngoại ngữ; có cơ sở vật chất, hạ tầng số theo Bộ tiêu chuẩn công nhận trường học số (theo quyết định của UBND TP.HCM).

Giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM. Theo dự thảo quy định mới, giáo viên trường tiên tiến, hiện đại sẽ được giao lưu, học tập ở trong nước hoặc nước ngoài hằng năm - Ảnh: fanpage nhà trường

Về hoạt động giáo dục, trường tiên tiến, hiện đại sẽ tổ chức dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (đề án 5695) hoặc tổ chức dạy tăng cường tiếng Anh với các tài liệu toán và khoa học theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó tổ chức dạy tin học theo các chuẩn quốc tế; có các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học, kiểm tra - đánh giá, ứng dụng e-Learning. Phát triển giáo dục STEM, tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề, dự án học tập STEM hằng năm, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở mức độ cao.

100% học sinh được tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp; hoạt động phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu; hoạt động hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường được thực hiện hiệu quả…

Trường có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục thể thao, 1 câu lạc bộ nghệ thuật được tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt hằng tuần. 90% học sinh tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn cuộc sống (các hoạt động dạy học tích cực, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống...).

Trường có kế hoạch giáo dục kỹ năng công dân số, an toàn thông tin trên môi trường mạng cho học sinh.

Đặc biệt, dự thảo của sở còn yêu cầu các trường tiên tiến, hiện đại phải cam kết chất lượng dịch vụ, công khai, minh bạch với cha mẹ học sinh; có hệ thống thông tin hai chiều trực tuyến giữa nhà trường và gia đình hoạt động thông suốt; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cha mẹ học sinh đạt ít nhất 85% đánh giá tốt trở lên.

Ngoài mô hình trường công lập diện đại trà, TP.HCM còn có mô hình trường tiên tiến, hiện đại được triển khai thí điểm từ năm 2014. Năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 80 trường từ mầm non đến THPT thực hiện thí điểm. Học phí của trường tiên tiến, hiện đại là 1.725.000 đồng/tháng/học sinh. Theo đó trường tiên tiến, hiện đại là cơ sở giáo dục có mô hình quản trị hiện đại, phát triển toàn diện, tăng cường chuyển đổi số, phát triển giáo dục STEM và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở mức độ cao. Trường tập trung triển khai bổ sung các chương trình dạy ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và các năng lực hội nhập quốc tế trên cơ sở chuẩn hóa hạ tầng, cơ sở vật chất và công nghệ. Điều kiện đầu tiên là trường tiên tiến, hiện đại phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.