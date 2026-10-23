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TP.HCM: Trường phải đáp ứng tiêu chí gì để dạy liên kết với nước ngoài?

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất các tiêu chí về giáo viên, cơ sở vật chất, học liệu và quyền lợi học sinh đối với trường tổ chức liên kết giáo dục với nước ngoài.

Trường phải đạt tiêu chuẩn mới được thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài, cụ thể là gì? - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành cùng học trực tuyến bằng tiếng Anh với học sinh Trường tiểu học Dongsan (Hàn Quốc) về biến đổi khí hậu - Ảnh: Fanpage Trường tiểu học Nguyễn Thái Học

Theo dự thảo, các trường mầm non, phổ thông công lập và tư thục muốn thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở nước ngoài phải bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất, an toàn trường học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm giải trình.

Không được ép học sinh tham gia chương trình liên kết

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các trường không được lấy việc tham gia chương trình liên kết với nước ngoài làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp hoặc hưởng các dịch vụ giáo dục khác.

Học sinh không tham gia chương trình phải được bố trí hoạt động giáo dục phù hợp trong cùng khung thời gian, không bị tách biệt hoặc phân biệt đối xử. Nhà trường cũng phải có phương án bảo đảm quyền lợi của học sinh khi chương trình thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt, như tiếp tục việc học và hoàn trả các khoản thu theo quy định.

Việc tham gia chương trình liên kết phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện. Học sinh phải đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng cấp học, bậc học.

Các trường phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục chính khóa, kế hoạch giáo dục và định mức tiết dạy trước khi tổ chức chương trình liên kết với nước ngoài.

Yêu cầu về giáo viên, học liệu và cơ sở vật chất

Theo dự thảo, giáo viên Việt Nam tham gia giảng dạy phải đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và là giáo viên thuộc biên chế hoặc có hợp đồng hợp pháp với cơ sở giáo dục.

Giáo viên nước ngoài phải có trình độ, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nội dung giảng dạy; đáp ứng điều kiện làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động. Trước khi tham gia giảng dạy, giáo viên phải được bồi dưỡng về chương trình, đặc điểm phát triển của người học Việt Nam, quy định về an toàn và ứng xử.

Về học liệu, tài liệu của cả đối tác nước ngoài phải được lựa chọn theo quy định và có biên bản lựa chọn. Nội dung, hình ảnh cần được rà soát, bảo đảm phù hợp với học sinh Việt Nam, không trái thuần phong mỹ tục.

Các trường cũng phải có hạ tầng, hệ thống thông tin phục vụ quản lý, lưu trữ, công khai, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Việc sử dụng màn hình, thiết bị số phải phù hợp với thời lượng, nội dung theo độ tuổi và cấp học.

Việc sử dụng cơ sở vật chất, đất đai, thiết bị cho hoạt động liên kết phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự thảo cũng nêu việc phát triển các cơ sở liên kết giáo dục với nước ngoài được thực hiện tại những địa bàn bảo đảm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đồng thời có lộ trình chuyển tiếp phù hợp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường và học sinh đang theo học.

Trường phải đạt tiêu chuẩn mới được thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài, cụ thể là gì? - Ảnh 2.Thông tư 85: Không phải mọi chương trình liên kết đều phải dừng

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Thông tư 85 không yêu cầu dừng tất cả chương trình liên kết, mà cần rà soát từng hoạt động, nội dung và điều kiện tổ chức.

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    Chủ đề: chương trình liên kết trường công lập học sinh giáo viên

    Dòng sự kiện: Đổi mới giáo dục

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