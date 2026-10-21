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Thông tư 85: Không phải mọi chương trình liên kết đều phải dừng

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Thông tư 85 không yêu cầu dừng tất cả chương trình liên kết, mà cần rà soát từng hoạt động, nội dung và điều kiện tổ chức.

Bộ GD-ĐT: Thông tư 85 không yêu cầu trường chấm dứt tất cả các chương trình liên kết - Ảnh 1.

Học sinh tại Hà Nội trong một tiết học STEM - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trước thời điểm Thông tư 85 có hiệu lực, một số trường đã thông báo điều chỉnh, dừng hoặc cắt giảm các tiết học STEM, tiếng Anh liên kết có thu tiền với học sinh.

Ngày 21-10, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã có những lý giải, làm rõ quy định trong Thông tư 85 về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo ông Tài, Thông tư 85 không quy định việc chấm dứt tất cả các chương trình liên kết đang được tổ chức tại cơ sở giáo dục phổ thông. Việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt một hoạt động cụ thể phải căn cứ vào bản chất nội dung, điều kiện tổ chức, quy định của thông tư và pháp luật có liên quan.

Trong đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể được tổ chức trên cơ sở tự nguyện và thu kinh phí theo quy định khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của thông tư.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học gồm các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân.

Ví dụ, một số nội dung chuyên sâu về ngoại ngữ, lập trình, robot, IoT, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc hoạt động phát triển năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao có thể được xem xét tổ chức theo nhu cầu người học nếu phù hợp với bản chất hoạt động và đáp ứng các điều kiện liên quan. 

Tuy nhiên, ông Tài lưu ý, không thể chỉ căn cứ vào tên gọi hoặc việc có đối tác tham gia để xác định hoạt động đó được phép thu tiền.

Còn với những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước hoặc hoạt động giáo dục tăng cường không được chuyển sang hoạt động theo nhu cầu để thu kinh phí.

Đối với các hoạt động đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện theo văn bản, hợp đồng ký kết trước ngày 15-11 (thời điểm thông tư có hiệu lực), các trường được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027. Tuy nhiên, các trường phải rà soát nội dung, hình thức tổ chức, mức thu và các điều kiện bảo đảm không trái với quy định. Trường hợp không phù hợp, nhà trường phải điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng.

"Do đó, việc xử lý chương trình đang triển khai cần được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Không nên suy diễn rằng tất cả chương trình liên kết đều phải dừng, nhưng cũng không thể mặc nhiên tiếp tục mọi chương trình chỉ vì đã triển khai từ trước", ông Tài cho biết.

Theo ông, để thực hiện thống nhất, các cơ sở giáo dục cần rà soát kế hoạch, nội dung, đối tác, mức thu và điều kiện tổ chức; chủ động trao đổi với cơ quan quản lý giáo dục khi có vướng mắc.

Bên cạnh đó, sở giáo dục và đào tạo cần hướng dẫn việc thực hiện theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và không đặt thêm điều kiện, thủ tục ngoài thông tư.

Bộ GD-ĐT: Thông tư 85 không yêu cầu trường chấm dứt tất cả các chương trình liên kết - Ảnh 3.Bộ GD-ĐT: Nghiêm cấm trường học thu tiền hoạt động giáo dục tăng cường

Bộ GD-ĐT quy định hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền, không dạy trước, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như dạy thêm, học thêm.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: giáo dục tăng cường cấm thu tiền Tiếng Anh liên kết chương trình liên kết Thông tư 85

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