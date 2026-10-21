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TP.HCM: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải trình khi thực hiện chương trình liên kết

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Theo Thông tư 85, trường học tại TP.HCM phải phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường miễn phí và chương trình theo nhu cầu người học có thu phí.

TP.HCM: Hiệu trưởng được chủ động xếp lịch học liên kết - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nêu tinh thần chung của việc triển khai Thông tư 85 là hạn chế tối đa xáo trộn kế hoạch dạy học của các trường và thời gian đưa đón con em của phụ huynh học sinh - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Thực hiện Thông tư 85, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT sẽ lên kế hoạch, xếp thời khóa biểu và chịu trách nhiệm giải trình khi thực hiện chương trình liên kết. Trong đó, mỗi nhà trường sẽ phân định rõ đâu là hoạt động giáo dục tăng cường - không thu phí và đâu là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học - có thu phí.

Không được ép học chương trình liên kết

Tại hội nghị về việc triển khai thực hiện Thông tư 85 ngày 21-10 ở TP.HCM, các hiệu trưởng ở TP.HCM đã nêu những băn khoăn, thắc mắc về việc xếp thời khóa biểu cũng như thu phí khi dạy các môn liên kết.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), bày tỏ những khó khăn khi xếp lịch hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học: "Các lớp thực hiện theo đề án của TP.HCM như đề án 5695 (chương trình tiếng Anh tích hợp), đề án dạy tin học theo chuẩn quốc tế… nếu không được xếp xen kẽ với các tiết học chính khóa thì rất khó, nhất là với các đơn vị có nhiều điểm trường".

TP.HCM: Hiệu trưởng được chủ động xếp lịch học liên kết - Ảnh 3.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Tương tự, ông Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận), tỏ ra băn khoăn: "Các nhà trường có thể xếp thời khóa biểu 2 tiết đầu hoặc 2 tiết cuối hoặc nguyên 1 buổi… là hoạt động theo nhu cầu người học có được không?".

Tại hội nghị triển khai thực hiện Thông tư 85, TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn các nhà trường cần phân định rõ đâu là hoạt động giáo dục tăng cường - không thu phí và đâu là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học - có thu phí.

"Ví dụ như nội dung về AI, phải xác định phần nào đưa vào hoạt động giáo dục tăng cường - tất cả học sinh đều cần phải học nội dung ấy và ngân sách nhà nước sẽ chi. Còn phần đưa vào hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thì phải căn cứ vào số học sinh đăng ký, tránh gây bức xúc lớn cho phụ huynh là nhà trường ép học sinh phải học chương trình liên kết. 

Tôi muốn nhấn mạnh là các nhà trường không được ép học sinh học chương trình liên kết và khi thực hiện Thông tư 85 không để mất công bằng trong giáo dục. Hiệu trưởng các trường được phép xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm giải trình về kế hoạch đó", Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông nói.

TP.HCM: Hiệu trưởng được chủ động xếp lịch học liên kết - Ảnh 4.

Ông Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thuận), băn khoăn về việc xếp thời khóa biểu khi thực hiện chương trình liên kết - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Kinh phí có bảo đảm?

Cũng tại hội nghị, TS Thái Văn Tài khẳng định Thông tư 85 giúp định hình lại các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Trong đó, ngoài các hoạt động theo chương trình chính khóa thì các nhà trường phải thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường nhằm bổ sung, mở rộng nội dung dạy học chính khóa một cách có định hướng, phù hợp các chủ trương chung của đất nước.

Đặc biệt, ông Tài cũng cho biết hoạt động giáo dục tăng cường sẽ được ngân sách nhà nước cấp kinh phí, nhà trường sẽ không thu tiền của người học.

Tuy nhiên, tại hội nghị, một số hiệu trưởng phản ánh về những bất cập trong việc cấp ngân sách cho nhà trường. 

Ông Lê Quang Vui, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Ngô Chí Quốc, phường Hiệp Bình, nêu ý kiến: "Cách phân bổ ngân sách giữa các phường, xã hiện nay rất khác nhau. Cùng một nội dung như ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh lớp 10 nhưng có nơi cấp kinh phí chi trả thù lao phụ trội cho giáo viên, có nơi không chi trả, trường phải tự cân đối. Sắp tới, đến hoạt động giáo dục tăng cường thì sẽ như thế nào, chúng tôi cần hướng dẫn cụ thể".

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), cũng thắc mắc: "Chương trình nhà trường hiện nay có được xem là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay không? Thông tư 85 áp dụng từ ngày 15-11, phần dự trù kinh phí của các nhà trường và UBND phường đã có từ trước đó. Vậy nếu bây giờ chúng tôi thực hiện hoạt động giáo dục tăng cường thì giáo viên có được hưởng phụ trội hay không? Chúng tôi rất cần có hành lang pháp lý rõ ràng".

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cho hay hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đảm bảo tất cả học sinh được thụ hưởng điều kiện giáo dục như nhau, qua đó đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. 

Nội dung giáo dục tăng cường là kế thừa, nâng cao của hoạt động giáo dục chính khóa. Tuy nhiên, nội dung này có thể không giống nhau giữa các nhà trường và không yêu cầu các trường phải thực hiện tất cả hoạt động ngay trong năm nay.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có văn bản hướng dẫn cấp thành phố để các trường thực hiện Thông tư 85, nhất là đối với những chương trình, mô hình giáo dục đặc thù chỉ thực hiện ở TP.HCM.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải trình khi thực hiện chương trình liên kết - Ảnh 4.Học chính khóa 4 ngày/tuần: Phụ huynh mong nhân rộng, nhà trường hồi hộp chờ hướng dẫn

Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà trường không được thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Nhiều phụ huynh và ban giám hiệu các nhà trường cho biết họ đang hồi hộp chờ hướng dẫn xem có bỏ các môn liên kết hay không.


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    Chủ đề: tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Đề án 5695 Thông tư 85 chương trình liên kết

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