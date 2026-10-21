Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông: Trường phải dạy tăng cường, không thu tiền phụ huynh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức hội thảo về việc thực hiện Thông tư 85, có sự tham gia của TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở điểm cầu Hà Nội - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Sáng 21-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức hội thảo về việc thực hiện Thông tư 85 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo có sự tham gia của TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số chuyên viên của Vụ ở điểm cầu Hà Nội.

Trường phải thiết kế lại thời lượng học khi thực hiện Thông tư 85

Tại hội thảo, bà Trần Thị Kim Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Mỹ, xã Thái Mỹ, đã nêu thắc mắc về việc thực hiện Thông tư 85: "Theo quy định, trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày sẽ xếp tối đa 7 tiết/ngày và tối thiểu 9 buổi/tuần. Nếu bây giờ các trường dừng việc thực hiện các môn liên kết thì có thể học sinh sẽ phải tan học sớm so với trước đây.

Như khối lớp 1, 2, 3 sẽ tan học sớm hơn khối lớp 4, 5, như vậy sẽ gây khó khăn cho phụ huynh. Còn nếu vẫn tiếp tục thực hiện chương trình liên kết thì việc chi trả kinh phí sẽ như thế nào? Nhà trường không thu phí của phụ huynh thì ai sẽ trả khoản này?".

Bà Trần Thị Kim Cương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Mỹ, nêu thắc mắc tại hội thảo - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Trước khi trả lời câu hỏi trên, TS Thái Văn Tài hỏi lại hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Mỹ là nhà trường đã có đủ giáo viên theo hệ số 1,5 giáo viên/lớp chưa? Bà Trần Thị Kim Cương đáp trường đã có đủ giáo viên.

Ông Tài cho biết: Khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường phải phân công số tiết dạy cho giáo viên theo đúng định mức.

"Trước đây, khi giáo viên dạy chưa hết tiết định mức thì một số trường tăng thêm tiết toán, tiếng Việt… cho đủ định mức. Sau này những tiết ấy nhà trường mời một đơn vị liên kết bên ngoài vào để giảng dạy.

Vậy để thực hiện Thông tư 85, các nhà trường phải thiết kế lại thời lượng thời gian học tập theo định hướng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Những hoạt động giáo dục tăng cường thì Nghị quyết 71 đã chỉ rõ tên như: AI, ngoại ngữ, năng lực số, kỹ năng sinh tồn…" - ông Tài giải thích.

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh tư liệu

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng hoạt động giáo dục tăng cường phải đảm bảo công bằng, tất cả học sinh phải được học, không để học sinh ở vùng sâu vùng xa thiệt thòi.

"Tôi lấy ví dụ như nội dung về trí tuệ nhân tạo, học sinh ở trung tâm TP.HCM được học thì học sinh ở xã Đất Đỏ cũng phải được học. Nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí cho các hoạt động này. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cần tính toán để hỗ trợ các nhà trường.

Các giáo viên ngoài giảng dạy tiết chính khóa cần được bố trí giảng dạy các hoạt động giáo dục tăng cường cho đủ số tiết định mức. Còn nếu dư số tiết định mức sẽ được tính phụ trội. Nếu nhà trường mời đơn vị bên ngoài vào giảng dạy thì sẽ trả theo định mức của Nhà nước" - ông Tài hướng dẫn.

Mỗi trường tự xây dựng hoạt động giáo dục tăng cường

Ông Tài phân tích: nội dung hoạt động giáo dục tăng cường ở mỗi trường mỗi khác, sẽ không giống nhau. Các nhà trường phải xây dựng hoạt động giáo dục tăng cường ở đơn vị mình để bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh - đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tương lai.

Cũng tại hội thảo trên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông yêu cầu các nhà trường cần phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Được biết, Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15-11.

Theo thông tư, hoạt động giáo dục chính khóa gồm dạy học các môn học và tổ chức hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông, với thời lượng quy định.

Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung kiến thức, tăng cường thực hành, trải nghiệm và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hoạt động này được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với trường chưa đủ điều kiện.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian chính khóa và tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích của học sinh trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thông tư 85 quy định các trường không được thu tiền của học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường.