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Việt Nam và EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Việt Nam và EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo - Ảnh: MOET

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22-10, tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu ký Ý định thư hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Ủy ban châu Âu, hướng tới mở rộng trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu.

Ý định thư được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng được xác định tại Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam (PCA), ký năm 2012 và có hiệu lực năm 2016.

Thông qua Ý định thư, hai bên mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trọng tâm là tăng cường kết nối trong khuôn khổ chương trình Erasmus+, chương trình đối tác toàn cầu về giáo dục (GPE) và các chương trình giáo dục khác.

Đồng thời, thúc đẩy trao đổi người học, giảng viên, nhà nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu chung.

Hai bên mong muốn xây dựng lộ trình toàn diện cho các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo hiện có và dự kiến triển khai trong thời gian tới, qua đó tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Ý định thư thể hiện định hướng hợp tác của hai bên, tiếp nối những kết quả đã đạt được, hướng tới quan hệ đối tác thực chất, cùng có lợi.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - EU được triển khai thông qua cơ chế song phương với các quốc gia thành viên và các chương trình đa phương.

Trong khoảng 5 năm gần đây, Việt Nam đã ký khoảng 30 điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về hợp tác giáo dục, đào tạo với các thành viên EU; đồng thời tích cực phối hợp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác giáo dục Á - Âu (ASEMME).

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Chương trình Erasmus+ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2015-2025, khoảng 3.700 sinh viên, nghiên cứu viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam đã đến châu Âu theo chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế (ICM).

Trong khuôn khổ chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus (EMJMD), Việt Nam tham gia 36 dự án hợp tác với các trường đại học châu Âu; 427 suất học bổng đã được trao cho sinh viên Việt Nam.

Cùng giai đoạn, Ủy ban châu Âu tài trợ 99 dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học (CBHE) cho các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và các bộ, ngành Việt Nam.

Từ năm 2023 đến nay, Việt Nam tham gia 2 dự án thuộc chương trình Jean Monnet và tiếp tục hợp tác nghiên cứu với các đối tác châu Âu trong khuôn khổ chương trình Marie Skłodowska-Curie Actions.

Việt Nam và EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo - Ảnh 2.Chủ tịch Hội đồng châu Âu: Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và EU.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: Liên minh châu âu ý định thư hợp tác giáo dục đại học Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn EU

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