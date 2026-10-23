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Dự kiến không kiểm tra trẻ vào lớp 1, lớp 6, chỉ tuyển chọn trường hợp đặc biệt

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất không kiểm tra, đánh giá, tuyển chọn trẻ vào lớp 1; việc tuyển chọn học sinh lớp 6 chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt.

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Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng, Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, đến hết ngày 1-11.

Không kiểm tra, đánh giá học sinh làm căn cứ tiếp nhận vào lớp 1

Theo dự thảo, các trường sẽ thực hiện tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi vào học lớp 1 theo địa bàn được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp của địa phương.

Bộ yêu cầu việc tiếp nhận được cơ sở giáo dục thực hiện trên cơ sở sử dụng thông tin, dữ liệu trong hồ sơ của trẻ em được cơ sở giáo dục mầm non bàn giao theo quy dịnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác huy động trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1.

Đáng chú ý, các trường không được phép thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp 1.

Với tiếp nhận học sinh vào lớp 6, các trường cũng không thực hiện phân loại hoặc tuyển chọn học sinh vào lớp 6, trừ trường hợp đặc biệt được quy định tại thông tư.

Cụ thể, trường hợp được phép phân loại, tuyển chọn học sinh vào lớp 6 khi cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định tại quy chế.

Việc cho phép cơ sở giáo dục thực hiện tiếp nhận học sinh lớp 6 qua tuyển chọn phải được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp của địa phương, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh trong độ tuổi trên địa bàn.

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo tiêu chí do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, bảo đảm thực hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trường có nhiều phân hiệu phân bổ học sinh đầu cấp ra sao?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục được thực hiện theo kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp đã được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt.

Với trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, dự kiến hiệu trưởng phân bổ học sinh căn cứ vào địa bàn cư trú, khả năng tiếp nhận của từng nơi, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, khoảng cách và mức độ an toàn khi đi lại, cùng các điều kiện thực tế của địa phương.

Nếu số học sinh đăng ký tại một phân hiệu, điểm trường vượt quá khả năng tiếp nhận, hiệu trưởng phải xác định số học sinh vượt chỉ tiêu, báo cáo ngay cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp và chủ động điều phối sang phân hiệu, điểm trường khác thuộc cùng cơ sở giáo dục nếu còn chỗ, bảo đảm thuận lợi, an toàn và quyền học tập của học sinh.

Nếu không thể bố trí học sinh trong cùng một cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp có trách nhiệm rà soát khả năng tiếp nhận của các trường trên địa bàn để điều phối học sinh đến nơi phù hợp. Việc điều phối căn cứ vào địa bàn cư trú, khả năng tiếp nhận, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, khoảng cách và điều kiện đi lại, bảo đảm thuận lợi và quyền học tập của học sinh.

Nếu sau khi phân bổ, điều phối vẫn còn học sinh đủ điều kiện nhưng chưa có chỗ học, cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền phải rà soát, quyết định phương án bố trí trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan này báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp bảo đảm chỗ học.

Việc phân bổ học sinh giữa các cơ sở giáo dục không được dựa trên tiêu chí tuyển chọn hoặc loại học sinh đã đáp ứng điều kiện tiếp nhận.

Chi tiết dự thảo tại đây.

- Ảnh 2.Bộ GD-ĐT dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 chỉ hai môn toán, ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 3 phương thức tiếp nhận học sinh lớp 10, gồm xét tuyển, thi tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó phương thức thi tuyển chỉ áp dụng với hai môn toán và ngữ văn.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: lớp 1 lớp 6 Tuyển sinh đầu cấp thi tuyển phân loại học sinh

    Dòng sự kiện: Tuyển sinh đầu cấp

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