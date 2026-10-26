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Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Sáng 26-10, UBND phường An Đông, TP.HCM phối hợp với UB MTTQ phường, Ban giám hiệu Trường THCS Kim Đồng tổ chức phiên tòa giả định nhằm phòng chống bạo lực học đường.

Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường - Ảnh 2.

Phiên tòa giả định nhằm phòng chống bạo lực học đường ở Trường THCS Kim Đồng, phường An Đông, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Phiên tòa giả định nhằm phòng chống bạo lực học đường ở Trường THCS Kim Đồng, phường An Đông, TP.HCM có nội dung như sau:

D. nam sinh lớp 9 luôn cảm thấy khó chịu, "ngứa mắt" khi thấy L. - một nam sinh lớp 8 có lời nói, hành động "như con gái". D. thường xuyên nói xấu, công kích L. trên mạng xã hội.

Một ngày kia, khi gặp L. trong nhà vệ sinh, D. đã níu áo L. lại và đòi kiểm tra xem L. "là con trai hay con gái". Lúc ấy, L. đã lấy nước trong nhà vệ sinh trường học tạt vào người D. rồi chạy ra ngoài.

Bực tức vì bị tạt nước ướt hết quần áo, D. đã rủ thêm 2 nam sinh cùng lớp ra đứng chờ L. trước cổng trường giờ tan học để "tát vài cái dằn mặt". 

Khi hai bên chạm mặt nhau và lời qua tiếng lại, D. chạy sang bên kia đường (là một công trình đang xây dựng) vớ được 1 cây gỗ vuông, đánh vào đầu L. khiến L. ngã quỵ.

Hậu quả L. bị chấn thương đầu, gây tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh phải có chèn ép mô não, tỉ lệ thương tích là 40%.

Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường - Ảnh 3.

Học sinh Trường THCS Kim Đồng trả lời các câu hỏi về kiến thức pháp luật, việc phòng chống bạo lực học đường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tại phiên tòa giả định, các học sinh đã ồ lên đầy bất ngờ khi nghe cáo trạng thể hiện rằng gia đình bị cáo D. đã bồi thường chi phí điều trị cho em L. là 60 triệu đồng.

"Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Chỉ 1 cú đánh mà hậu quả không thể ngờ. 60 triệu bằng mấy tháng lương của mẹ mình" - một nam sinh lớp 9 thốt lên. 

Em nữ sinh ngồi cùng hàng nghe thấy vậy bèn giải thích: "Thì bồi thường đâu chỉ là tiền thuốc men mà còn là bồi thường tổn thất về tinh thần nữa đó!".

Nguyễn Đăng Nguyên, học sinh lớp 8TC 10 bày tỏ: "Chỉ vì 1 phút bốc đồng mà anh lớp 9 đã gây ra hậu quả tai hại quá lớn. Em nghĩ đến lớp 9 là phải chuyên tâm học hành để thi vào lớp 10 công lập mới đúng. 

Như anh lớp 9 trong phiên tòa sẽ khó mà thi đậu. Hoặc nếu có đậu thì khi vào trường THPT các bạn cũng sẽ rất ngần ngại khi biết quá khứ của người từng đánh bạn như thế".

Nguyên đúc kết: "Bạn có ẻo lả giống con gái cũng là quyền của bạn, mình thấy không thích thì đừng chơi chung. Dự phiên tòa xong, em rút ra được nhiều bài học ứng xử cho bản thân mình".

Theo thầy Nguyễn Hoàng Vũ, hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, trước đây nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng chống bạo lực học đường như cho học sinh biểu diễn hoạt cảnh về các tình huống dẫn đến gây ra bạo lực học đường, giáo viên lồng ghép nội dung này vào trong các tiết chính khóa, ngoại khóa, tuyên truyền để học sinh có bức xúc gì sẽ tìm đến phòng tư vấn tâm lý học đường, thầy cô giáo…

"Phiên tòa giả định hôm nay nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh; giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu; nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật và hệ lụy pháp lý liên quan đến bạo lực học đường, từ đó có cách ứng xử phù hợp" - thầy Vũ cho biết.

Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường - Ảnh 4.

Học sinh chăm chú theo dõi phiên tòa giả định về bạo lực học đường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường 60 triệu đồng trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường - Ảnh 4.Bục giảng không phải nơi để thượng đài

Một nam sinh lớp 12 ở Hà Nội bị khởi tố sau khi hành hung cô giáo ngay trong lớp học. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, bởi dù mâu thuẫn bắt đầu từ đâu thì nắm đấm cũng không thể trở thành cách “giải bài” trong trường học.

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    Chủ đề: Phiên tòa giả định THCS Kim Đồng học sinh bạo lực học đường

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