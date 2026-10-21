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Bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội

tác giả
NGUYÊN BẢO
và 1 tác giả khác
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nam sinh lao tới đấm vào đầu cô giáo khi cô đang giảng bài tại một trường THPT ở Hà Nội. Hiện công an đã bắt khẩn cấp nam sinh này để điều tra vụ việc.

Bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh đánh cô giáo lan truyền trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Sáng 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo trong tiết toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết Sở đã nắm thông tin vụ việc, ngay trong sáng nay Sở sẽ trực tiếp đến trường làm việc.

Trước đó, tối 20-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao tới đánh cô giáo ngay trong lớp học, khi cô đang đứng trên bục giảng. 

Trong clip, nam sinh dùng tay đấm vào vùng đầu cô giáo rồi tiếp tục đánh bằng tay còn lại. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Một số em hô hoán, can ngăn nam sinh, những em khác chạy lên đỡ cô giáo. 

Theo phản ánh, cô giáo phải nhập viện sau sự việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 20-10, đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xác nhận sự việc xảy ra khoảng 11h ngày 19-10.

"Hiện tại cô giáo ổn định sức khỏe tinh thần và đã về nhà. Một hoặc hai hôm nữa cô giáo có thể quay lại làm việc", đại diện nhà trường thông tin.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc lên các phòng ban của Sở. Hiện các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ.

"Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của học sinh, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác, chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng", đại diện nhà trường chia sẻ.

- Ảnh 2.Hai vụ học sinh đánh nhau ở Đắk Lắk, một nữ sinh nhập viện

Hai vụ việc liên quan học sinh xảy ra tại xã Cư M'gar và xã Ea Tul (Đắk Lắk), trong đó một nữ sinh lớp 9 bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các trường phối hợp xác minh, hỗ trợ học sinh và tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường.

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NGUYÊN BẢO - DANH TRỌNG
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    Chủ đề: Bạo lực học đường nam sinh giáo viên bắt khẩn cấp Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

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