Sau chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 20 tỉ euro đầu tư chờ vào Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Bỉ ngày 24-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 25-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19 đến 24-10.

Không chỉ hút vốn đầu tư mà là cùng tạo ra giá trị

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trong chuyến thăm, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam với tổng quy mô trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỉ euro.

Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Bộ trưởng cho biết các kế hoạch, các dự án này được giới thiệu qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp.

Điều này, theo ông Lê Hoài Trung, cho thấy chuyến thăm châu Âu lần này đã tạo thêm điều kiện để huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn nổi bật, theo ông Lê Hoài Trung, đó là lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.



"Các đối tác đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách theo hướng ngày càng ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao, qua đó tạo thuận lợi cho các chương trình hợp tác, đầu tư dài hạn", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước ngày 20-10 - Ảnh: TTXVN

Nhìn vào lịch trình, có thể thấy ở mỗi điểm đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều có các hoạt động gặp gỡ, tiếp doanh nghiệp sở tại. Thông điệp xuyên suốt không dừng ở con số tăng trưởng trong kim ngạch thương mại hay Việt Nam thu hút được bao nhiêu vốn, mà là bao nhiêu giá trị sẽ cùng được hai bên tạo ra.

Chẳng hạn tại Đan Mạch, khi cùng Nhà vua Frederik X dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước ngày 20-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ "đầu tư tại Việt Nam" sang "đầu tư cùng Việt Nam".

Theo đó, doanh nghiệp nên đưa cả hoạt động nghiên cứu, sáng tạo về Việt Nam chứ không chỉ đặt nhà máy, và cùng Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh với năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn đạt chuẩn châu Âu.

Còn tại Bỉ ngày 22-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - châu Âu phải nâng chất. Theo ông, không chỉ cần thêm thương mại, đầu tư mà phải tăng hàm lượng công nghệ, chuẩn mực phát triển và vị thế của doanh nghiệp hai bên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông nêu rõ thước đo của một dự án công nghệ không nằm ở số vốn, mà ở số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới được tạo ra.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác tại Tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam - EU ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges - cảng lớn thứ hai châu Âu - tại Bỉ ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy

"Thành công nổi bật của chuyến thăm các đối tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là vừa xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị, vừa tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định.

Theo Bộ trưởng, chuyến công tác đã nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về định hướng chiến lược.

Đồng thời, chuyến đi "góp phần củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu cả ở cấp độ song phương và khu vực".

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, lãnh đạo các nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao, nhất là tại Đan Mạch. Trong ảnh: Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay Copenhagen ngày 19-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary - Ảnh: TTXVN, NGUYỄN KHÁNH

Với Đan Mạch, chuyến thăm đánh dấu "bước chuyển có tính chất lịch sử" với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.



Ông Lê Hoài Trung - người có mặt trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi cấp cao - chia sẻ các nhà lãnh đạo Đan Mạch luôn nhấn mạnh nền tảng hữu nghị vững chắc giữa hai nước, cũng như truyền thống gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam.

Phía Đan Mạch cũng bày tỏ sự hứng khởi trong triển vọng hợp tác trong thời gian tới, nhất là đối với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cả bình diện song phương và đa phương.

Với những định hướng chiến lược cụ thể và tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo… sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới. Đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (ảnh trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Với EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao đổi sâu rộng với cả Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Cùng với các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tới châu Âu thời gian qua, những trao đổi này tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo ra các khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam - EU và các nước châu Âu.

Điểm đáng chú ý là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần. Thay vào đó, hợp tác hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

"Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế như Global Gateway, JETP và Horizon Europe.



Hai bên đạt nhất trí cao về tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, kể cả quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Từ trái qua: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ngày 23-10; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với chính quyền vùng Wallonie ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới "những dự án hải đăng" trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Một điểm nổi bật khác là các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, qua đó tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Vấn đề quan trọng nhất thời gian tới, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể. Để làm được điều này, ông nêu rõ Việt Nam và các đối tác cần ưu tiên các chương trình và dự án có tính chiến lược, khả thi, mang lại kết quả cụ thể. Với Đan Mạch, tập trung hợp tác về chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh. Với EU, chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Và với Bỉ, thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo các bên, cùng sự chủ động, sáng tạo và cách làm thực chất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân mỗi bên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới", Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ.