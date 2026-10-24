Vùng có cảng biển lớn thứ hai châu Âu của Bỉ sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ, ngày 23-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele và Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont.

Tại hai cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai vùng ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới. Lãnh đạo hai vùng hoàn toàn nhất trí với các đề xuất mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, cảng biển, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết nối cảng biển, logistics và công nghệ mũi nhọn với vùng Flanders

Tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Flanders, một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu.

Nhà lãnh đạo Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của vùng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cảng biển.

Ông đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Flanders tại Việt Nam như DEEP C, Bekaert, Puratos, cùng vai trò của Cơ quan Đầu tư và Thương mại Flanders (FIT) trong kết nối doanh nghiệp hai bên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những cải cách về tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với các vùng của Bỉ.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị vùng Flanders phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đề nghị vùng tiếp tục ủng hộ hoàn tất phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cảng Antwerp - Bruges, cảng lớn thứ hai châu Âu nằm tại vùng Flanders ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Về các lĩnh vực cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái cảng biển, hợp tác phát triển mô hình cảng xanh, cảng thông minh và chuỗi logistics hiện đại.

Hai bên cũng cần ưu tiên mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh.

Tận dụng thế mạnh đặc thù của Flanders, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị vùng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ và nguồn lực trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngày 22-10 giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele khẳng định chính quyền vùng Flanders luôn coi trọng và xác định Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Matthias Diependaele bày tỏ quyết tâm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của vùng như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Ông cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các địa phương hai bên.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên cam kết sát cánh thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác cụ thể về cảng biển, logistics, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.

Đưa khoa học - công nghệ, y tế thành trọng tâm hợp tác mới với vùng Wallonie

Tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Wallonie. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ, có thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học sự sống, y tế, hàng không - vũ trụ, cơ khí chính xác và công nghệ xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao nền tảng hợp tác được xây dựng trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Wallonie với Việt Nam. Các chương trình hợp tác về giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa, và đặc biệt là dự án bảo tồn di sản tại Huế, đã trở thành những điểm sáng trong quan hệ hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Về định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đưa khoa học - công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới, đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và trao đổi sinh viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích doanh nghiệp Wallonie tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Ông cũng đề nghị vùng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với chính quyền vùng Wallonie - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vùng Wallonie sẵn sàng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ sinh học, khoa học sự sống, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, đáp ứng các ưu tiên phát triển của Việt Nam và hướng tới hợp tác dài hạn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và chính quyền vùng Wallonie.