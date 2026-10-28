Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho lãnh đạo ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng, ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước.

Cùng dự lễ kỷ niệm có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Đại học Kinh tế TP.HCM.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của nhà trường; chúc mừng Đại học Kinh tế TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế TP.HCM càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục đại học có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời.

Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc Đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Muốn nghiên cứu có chiều sâu phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách.

Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là "phương tiện để đạt mục đích" với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển. Nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp.

Đối với TP.HCM, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của Thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo.

Hợp tác phải có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả. Tư vấn cần giúp tháo gỡ vướng mắc; bồi dưỡng cần nâng cao năng lực thực thi; nghiên cứu cần góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế.

Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy. Hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực của chính mình; cần chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện xuyên suốt trong định hướng phát triển và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của nhà trường.

Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của giảng viên, người học; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên, học viên.

Nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín nhà trường và quyền lợi của người học; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực.

Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị, giải quyết công việc thuận lợi, bảo vệ an toàn dữ liệu; chăm lo đời sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, nơi mỗi người được tôn trọng, có cơ hội phát triển và được hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Các thầy cô tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Từ 516 sinh viên đến cộng đồng hơn 280.000 cựu người học

Từ khóa đào tạo đầu tiên với 516 sinh viên năm 1976, UEH đã phát triển thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực với gần 40.000 người học và cộng đồng hơn 280.000 cựu người học.

Bước vào chặng đường tiếp theo, trường đặt mục tiêu vào Top 150 đại học châu Á năm 2030, hướng đến mô hình đại học đồng kiến tạo giá trị.

Thành lập ngày 27-10-1976, UEH khởi đầu với khóa đào tạo gồm 516 sinh viên, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết đất nước sau ngày thống nhất.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tặng cờ truyền thống của UBND TP.HCM và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Trải qua nửa thế kỷ, nhà trường từng bước đổi mới đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tự chủ đại học. Năm 2023, trường chính thức chuyển đổi thành đại học, phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết nối các thế mạnh về kinh tế, kinh doanh, quản lý với công nghệ, thiết kế, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên ngành.

Hiện UEH có gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng mạng lưới hơn 280.000 cựu người học. UEH có hệ sinh thái học thuật đa dạng với gần 40.000 người học đại học, sau đại học, đội ngũ gần 60% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia quốc tế, giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia thực tiễn ở 4 trường thành viên và 2 phân hiệu.

Nhà trường còn tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, chuyển giao tri thức, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khu vực công và đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và TP.HCM đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chuyển từ đại học đa ngành sang đồng kiến tạo giá trị

Tại lễ kỷ niệm, UEH công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mô hình UEH UniverCity Innovation Hub, trong đó đại học đóng vai trò hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Chiến lược tập trung vào năm trụ cột gồm đào tạo công dân toàn cầu có tư duy đa ngành và trách nhiệm bền vững; nghiên cứu khoa học gắn với những thách thức của địa phương và đất nước; phát triển khuôn viên đại học xanh; quản trị số dựa trên dữ liệu; kết nối các bên liên quan để cùng nhận diện vấn đề, huy động nguồn lực, xây dựng giải pháp và chia sẻ giá trị.

Theo định hướng này, UEH hướng đến xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường tự nhiên. Tri thức, công nghệ và năng lực nghiên cứu được kết nối với những vấn đề thực tiễn, tạo ra các giải pháp có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Nhà trường đặt mục tiêu vào top 150 đại học châu Á năm 2030 và top 100 đại học châu Á trong giai đoạn 2035-2045. Để thực hiện mục tiêu, UEH triển khai 10 đề án trọng điểm, tập trung phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và xây dựng đại học hạnh phúc.

PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH - phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc UEH, nhấn mạnh yêu cầu tiếp nối thành quả của các thế hệ đi trước bằng hành động cụ thể.

"Thành quả của UEH hôm nay không thuộc về riêng một thế hệ. Đó là kết quả được tích lũy, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, sự chung tay góp sức của nhiều cá nhân và tổ chức", ông Hùng chia sẻ.

Theo Giám đốc UEH, trong hành trình phát triển, một quốc gia có thể đi nhanh nhờ vốn và công nghệ, nhưng chỉ có thể đi xa bằng con người. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong hành trình mà UEH xác định là "Tri thức - Con người - Tương lai".

Dấu mốc 50 năm vì vậy mở ra yêu cầu mới đối với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu gắn với thực tiễn và mở rộng kết nối với các đối tác. UEH xác định tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi của cộng đồng ONE UEH, hướng đến một đại học tiên phong đổi mới, đồng kiến tạo giá trị và gia tăng tác động xã hội.