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TP.HCM đưa AI vào quản trị, không chạy theo trào lưu công nghệ

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Theo các chuyên gia, TP.HCM cần ưu tiên ứng dụng AI vào thực tiễn, với yêu cầu về nguồn vốn, chính sách và tác động môi trường khi phát triển AI.

TP.HCM ứng dụng AI trong quản trị: Không chạy theo công nghệ bằng mọi giá - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, tham gia hội thảo ngày 23-10 (ở giữa) - Ảnh: BTC

Tại Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững 2026 do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức ngày 23-10, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản lý nhà nước và ngoại giao đã thảo luận về cơ hội ứng dụng AI trong phát triển kinh tế, quản trị và những thách thức đi kèm.

TP.HCM ưu tiên ứng dụng AI vào thực tiễn

Tham gia phiên thảo luận bàn tròn về chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết thành phố đang đứng trước ba quá trình chuyển đổi diễn ra đồng thời, gồm chuyển đổi số, chuyển đổi AI và chuyển đổi xanh. Theo ông, quá trình này cần tính toán đồng thời các yếu tố về tốc độ triển khai, tài chính và quy định quản lý.

Về phát triển AI, ông Hòa cho rằng không nên chạy theo công nghệ bằng mọi giá, trong bối cảnh các mô hình AI thay đổi nhanh chóng. Thay vào đó, ông nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm thay đổi quy trình và cấu trúc vận hành của các hệ thống.

Đối với hạ tầng AI, ông Hòa đề cập nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscaler) nhằm đáp ứng năng lực tính toán. Tuy nhiên chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu AI có thể lên tới 6-8 triệu USD cho mỗi MW công suất, đòi hỏi nguồn vốn lớn từ nước ngoài hoặc thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Kashish Bhambi, Giám đốc Công nghệ DIGI-TEXX Việt Nam, cho rằng AI có thể thay đổi cách thức Việt Nam tăng trưởng, cạnh tranh và cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đồng thời giảm sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào nhu cầu sử dụng tài nguyên.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: BTC

VIFC dùng công nghệ để hoàn thiện khung quản lý tài sản

Trong khi đó ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là Giám đốc điều hành Knapper Global Advisors, kỳ vọng AI có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Theo ông Knapper, những dự án lớn như trung tâm dữ liệu AI, nhà máy điện LNG hay đường sắt tốc độ cao đều đòi hỏi tầm nhìn đầu tư dài hạn. Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần bảo đảm tính minh bạch và nhất quán trong thực thi chính sách, không chỉ ở hiện tại mà trong cả 5, 10 hoặc 15 năm tới.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), cho biết đơn vị đang lấy ý kiến nhà đầu tư để hoàn thiện bốn bộ quy định về hoạt động quản lý tài sản. 

Trong quá trình này, một thành viên hội đồng tư vấn đã giới thiệu công cụ công nghệ quản lý quy định (RegTech) tích hợp AI, được xây dựng dựa trên quy định của các trung tâm tài chính quốc tế lớn.

Công cụ giúp VIFC đẩy nhanh việc chỉnh sửa dự thảo, tham khảo thông lệ quốc tế và tìm phương án hài hòa với hệ thống pháp luật trong nước.

Đây là yêu cầu quan trọng, bởi VIFC không chỉ hướng đến thu hút dòng vốn quốc tế mà còn muốn đưa nguồn vốn này vào phục vụ nền kinh tế trong nước.

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa dòng vốn toàn cầu vào hệ thống trong nước", ông Richard nhấn mạnh.

TP.HCM ứng dụng AI trong quản trị: Không chạy theo công nghệ bằng mọi giá - Ảnh 3.Cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát dữ liệu cá nhân khi trao quyền cho AI

Các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng chủ động thực hiện công việc thay người dùng đang phát triển nhanh chóng, từ quản lý thư điện tử đến xử lý giao dịch trực tuyến.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: VIFC-HCMC Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM Marc Knapper Đại học RMIT Việt Nam TP. HCM

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