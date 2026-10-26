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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ trang bị vũ khí phải đi cùng cơ chế xác minh

Nêu ý kiến tại tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đồng tình với hướng cắt giảm các thủ tục hành chính.

Những nội dung đã được thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ cần được đánh giá để hoàn thiện luật. Cải cách phải giảm phiền hà, nâng cao khả năng kiểm soát an toàn và hai yếu tố này phải đi liền với nhau, không thể buông lỏng, coi nhẹ.

Với giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông. Bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ phải gắn với việc kiểm tra các điều kiện còn phải tuân thủ.

Bởi đây là loại hàng hóa đặc biệt, đặc thù. Sử dụng sai đối tượng, mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do vậy phải kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua bán, xử lý doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động.

"Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý. Nếu bỏ giấy phép mà không biết nguồn gốc ở đâu, không biết quá trình vận hành thế nào và tự nhiên có vũ khí, phương tiện sẽ rất nguy hiểm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đồng thời cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ trang bị vũ khí phải đi cùng cơ chế xác minh. Không yêu cầu nộp các văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền, phải đối chiếu được những thông tin đó.

Các cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt các tổ chức cung cấp lại các thông tin và phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh...

"Trước đây giấy tờ đã xác nhận, được cấp rồi nhưng đến đâu cũng phải khai báo, photo, công chứng, xác nhận.

Còn hiện nay hệ thống cơ quan nhà nước liên thông, kiểm soát sẽ đỡ phiền hà cho người dân, giảm thủ tục của các cơ quan nhà nước, tiết kiệm rất nhiều và thuận lợi...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý - Ảnh 3.

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: GIA HÂN

Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát

Với việc chuyển sang hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh điều rất quan trọng phải ngăn ngừa được nguy cơ nguy hiểm trước khi xảy ra cháy.

Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng.

"Thiết kế được thẩm định đúng nhưng chưa bảo đảm công trình đã được thi công đúng và bảo đảm sự vận hành an toàn.

Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu. Những hành vi hoàn toàn có thể xảy ra và nếu có sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đặc biệt khi cải cách hành chính thì ngay từ bước ban đầu phải làm rất nghiêm túc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Cùng với đó, phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc làm sai.

Người mua nhà, thuê nơi kinh doanh không thể tự kiểm chứng chất lượng toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như phải chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư.

Khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật và giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại. Cần quy định rõ điều này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo giải trình cho biết đã có quy định về cập nhật hoặc thông báo kết quả nghiệm thu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng, nhưng cần rõ ai tiếp nhận, đánh giá nguy cơ và có quyết định kiểm tra.

Công trình có nguy cơ cao, đông người phải được giám sát kịp thời. Cơ sở chấp hành tốt cần giảm kiểm tra không cần thiết. Phải duy trì an toàn trong suốt quá trình sử dụng, nhất là khi cải tạo, thay đổi công năng hoặc sửa chữa, cơi nới...

Việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu nạn cũng phải đi cùng với kiểm soát chất lượng, truy xuất và thu hồi những sản phẩm không an toàn. Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp có căn cứ, kiểm chứng được...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tháo gỡ vướng mắc phải gắn với các giải pháp an toàn để thực hiện được. Với các cơ sở cũ chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy, cần phân loại, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật khả thi.

Cơ sở có thể khắc phục được phải chỉ rõ việc cần làm, thời hạn, căn cứ, có xác nhận kết quả. Trường hợp nguy hiểm trực tiếp phải xử lý kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi kéo dài, cũng không hợp thức hóa tình trạng không an toàn của các cơ sở, công trình...

Bỏ yêu cầu giấy tờ, sửa căn cứ xử lý tương ứng nhưng giữ cơ chế xử lý công trình không an toàn. Quy định chuyển tiếp kế thừa kết quả đã được giải quyết, tránh bắt doanh nghiệp làm đi làm lại nhiều lần... 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý - Ảnh 4.Đại tướng Lương Tam Quang trình Quốc hội đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ dự luật đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện hậu kiểm kết hợp với kiểm tra.

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    Chủ đề: phòng cháy chữa cháy Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nghiệm thu PCCC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vũ khí

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