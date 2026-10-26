Đề xuất phạt đến 1,5 tỉ đồng với cá nhân, 3 tỉ đồng với tổ chức vi phạm hành chính

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 26-10, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình Quốc hội dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), gồm 6 chương, 128 điều, với nhiều nội dung điều chỉnh về mức phạt, trình tự xử lý, biện pháp cưỡng chế và thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế, có ngừng cung cấp điện, nước

Dự thảo quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực ngay trong luật, trong đó tăng mức phạt ở một số lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hành chính.

Theo tờ trình, một trong những điểm đáng chú ý là nâng thời hiệu xử phạt lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân và 3 tỉ đồng đối với tổ chức (luật hiện hành quy định mức tối đa là 1 tỉ đồng với cá nhân, 2 tỉ đồng với tổ chức).

Về trình tự xử phạt, dự thảo hướng đến cắt giảm một số thủ tục không cần thiết, hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, dự thảo cho phép xử phạt không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Đối với việc thi hành quyết định xử phạt, dự thảo sửa đổi điều kiện được hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền; tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trong việc nộp tiền phạt nhiều lần. Đồng thời, bổ sung các trường hợp được hoãn, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp thực tiễn.

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, gồm tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện.

Dự thảo cũng bổ sung biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Tuy nhiên, các biện pháp này được đặt trong những quy định chặt chẽ hơn về nguyên tắc và điều kiện áp dụng, nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm, nhất là khi ngừng cung cấp điện, nước hoặc dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số.

Chuyển thẩm quyền áp dụng một số biện pháp về cấp xã

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu - Ảnh: GIA HÂN

Về các biện pháp xử lý hành chính, dự thảo sửa đổi điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; rút ngắn thời gian xem xét, quyết định áp dụng một số biện pháp.

Đáng chú ý, dự thảo chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa đi cai nghiện bắt buộc từ tòa án nhân dân khu vực sang chủ tịch UBND cấp xã.

Dự thảo cũng sửa đổi cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với người đang làm thủ tục xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chuyển thẩm quyền áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng sang trưởng công an cấp xã.

Đối với biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, dự thảo bổ sung một số trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính; bỏ yêu cầu phải ra quyết định tạm giữ, quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề mà chỉ cần lập biên bản tương ứng.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề cũng được kéo dài đến khi có quyết định xử phạt hoặc quyết định xử phạt được thi hành xong. Đồng thời, rút ngắn thời hạn ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện trong trường hợp không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Về kinh phí, dự thảo từng đề xuất bố trí một phần tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt và quản lý công tác thi hành pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề nghị rút nội dung này khỏi dự thảo, giữ nguyên quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Xem xét các giải pháp căn cơ hơn Thẩm tra dự luật, trao đổi về nội dung mức xử phạt mới, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết nếu quy định mức phạt tiền quá cao thì đảm bảo tính răn đe, nhưng một số trường hợp có thể không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của cá nhân và doanh nghiệp và sẽ không phát huy được hiệu quả. Do đó, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…), tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý tên của các lĩnh vực để bảo đảm chính xác với nội hàm và rà soát mức phạt tối đa đối với từng lĩnh vực cụ thể để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu của công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật và tính khả thi.