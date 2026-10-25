Bộ Công an nói về đề xuất bỏ một số thủ tục phòng - chữa cháy, chuyển mạnh sang hậu kiểm

Việc bãi bỏ một số thủ tục về phòng cháy chữa cháy giúp rút ngắn tiến độ đưa công trình vào khai thác, sử dụng - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 24-10, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) thông tin về các nội dung mới trong dự án luật được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục, rút ngắn tiến độ đưa công trình vào khai thác

Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành, sau khi được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế, cho ý kiến, chủ đầu tư tổ chức thi công và nghiệm thu công trình theo đúng quy định.

Sau đó, chủ đầu tư gửi hồ sơ nghiệm thu đến cơ quan công an, đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình. Cơ quan công an kiểm tra kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Trong dự thảo luật, đơn vị soạn thảo đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan công an. Việc này giúp chủ đầu tư giảm thời gian thực hiện thủ tục, rút ngắn tiến độ đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đồng thời giảm thời gian và nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước.

"Việc bãi bỏ thủ tục không làm thay đổi trình tự, nội dung nghiệm thu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công vẫn thực hiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư thực hiện khai báo trên cơ sở dữ liệu, trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng", đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 11, nội dung kiểm tra về phòng cháy chữa cháy bao gồm việc chấp hành quy định về thẩm định thiết kế và nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện.

Hành vi "nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy không đúng quy định" được bổ sung vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 5 Điều 14.

Các cơ sở đã được phân loại theo mức độ rủi ro tại Nghị định 105/2025. Cơ quan quản lý sẽ tập trung kiểm tra các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao, đồng thời giảm tần suất kiểm tra không cần thiết đối với các cơ sở có nguy cơ thấp.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ thủ tục phục hồi hoạt động. Theo đó, đối với cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, sau khi khắc phục các vi phạm, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện hoặc chủ hộ gia đình không phải đề nghị người có thẩm quyền xem xét, quyết định phục hồi hoạt động.

Thay vào đó, các chủ thể này được đưa cơ sở, phương tiện giao thông hoặc hộ gia đình vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục và báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động (khoản 7 Điều 55 theo dự thảo).

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy.

Theo Điều 44 của dự thảo, các sản phẩm này được quản lý theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Phương tiện có kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đủ điều kiện được miễn công bố hợp quy, miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, nhưng phải kê khai thông tin trước khi lưu thông theo quy định của Chính phủ để phục vụ công tác truy xuất, hậu kiểm.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng sản phẩm. Hồ sơ cấp phép đã tiếp nhận nhưng chưa giải quyết xong được xử lý theo quy định mới (khoản 2 Điều 3 dự thảo).

Công nhân viên Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam tập huấn phòng cháy chữa cháy - Ảnh: NVCC

Trách nhiệm rõ hơn

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết một trong những băn khoăn được nêu trong quá trình thẩm tra là liệu việc bỏ khâu kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng có làm giảm hiệu quả kiểm soát rủi ro hay không.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện và chủ hộ gia đình đã được quy định đầy đủ tại Điều 8 Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Nghị định số 105/2025.

Tổ chức, cá nhân đưa công trình vào khai thác, sử dụng nhưng không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tùy tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cơ chế mới cũng thay đổi phương thức quản lý của cơ quan chức năng, từ xem xét từng bộ hồ sơ sang kiểm tra thực tế, dựa trên dữ liệu khai báo và mức độ rủi ro của từng loại cơ sở.

Bộ Công an phối hợp với các địa phương đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an, cán bộ thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng và cán bộ UBND cấp xã để đáp ứng yêu cầu hậu kiểm.

Dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2. Nếu được thông qua, luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.