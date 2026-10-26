Đại tướng Lương Tam Quang trình Quốc hội đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 26-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về 5 dự luật.

Gồm dự Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 3 điều.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự luật cũng bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nội dung nữa là sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Một nội dung khác là sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Dự luật bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

Dự luật bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại điểm đ khoản 1 Điều 39.

Việc này để phù hợp với dự luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành.

Nội dung tiếp theo là bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Dự luật cũng quy định đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Đồng thời cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Đề nghị quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tư, sở hữu công trình, phương tiện giao thông

Thẩm tra nội dung sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại dự luật.

Song đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này.

Về các quy định chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định về cơ chế "hậu kiểm", chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, quy định kiểm soát rủi ro, "hậu kiểm" và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao.

Đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng, quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử. Rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.