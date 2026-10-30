Tin tức sáng 30-10: TP.HCM đề xuất hỗ trợ bác sĩ về trạm y tế, cao nhất là 80 lần lương tối thiểu vùng I

Một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: Media Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (30-10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào cuối phiên thảo luận.

Từ chiều nay, Quốc hội sẽ dành 1 ngày để thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cùng với đó là tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Nội dung về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, tổng kết việc thực hiện nghị quyết 66/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe cũng được thảo luận.

Trong phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên thảo luận sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp và tiếp tục vào sáng thứ Bảy (31-10).

Trước đó, báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2026 dự kiến có 14 trong 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu.

GDP quý 3 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Thu ngân sách cả năm ước đạt 3,06 triệu tỉ đồng, tăng 14%...

TP.HCM sẽ trao giấy chứng nhận cho 203 cặp đôi tham gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

Chi cục Dân số TP.HCM cho biết dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; trao giấy chứng nhận khám sức khỏe trước khi kết hôn; tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và trao giải cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc" năm 2026 vào sáng 31-10 tại Bệnh viện Hùng Vương.

Hội nghị do Chi cục Dân số thành phố phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố và Bệnh viện Hùng Vương tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn trong năm 2026; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

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Theo chương trình, dự kiến ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và biểu dương 203 cặp đôi tham gia hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Bên cạnh đó, chương trình lồng ghép tập huấn chuyên đề "kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc", cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp các cặp đôi tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ, giao tiếp và đồng hành trong đời sống vợ chồng.

Các bác sĩ trẻ vừa hoàn thành 18 tháng thực hành tại trạm y tế gắn liền bệnh viện tham dự một sự kiện kết nối việc làm - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM đề xuất hỗ trợ BS về trạm y tế, mức cao nhất bằng 80 lần lương tối thiểu vùng I

Tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM đã trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế, tập trung vào Trung tâm Cấp cứu 115, các trạm y tế xã, phường, đặc khu và cơ sở y tế công lập tại đặc khu Côn Đảo.

Theo đề xuất, đối với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, mức thu hút một lần dành cho bác sĩ có trình độ chuyên môn cao là 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I; bác sĩ còn lại là 40 lần; dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng và cấp cứu viên ngoại viện có trình độ cao đẳng trở lên là 30 lần. Viên chức, người lao động trực tiếp công tác tại trung tâm được đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các trạm y tế xã, phường, đặc khu, chính sách thu hút tập trung vào những đơn vị có dưới 5 bác sĩ, nhằm bổ sung nhân lực còn thiếu. Mức thu hút một lần là 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I đối với bác sĩ thuộc nhóm có trình độ chuyên môn cao và 40 lần đối với bác sĩ còn lại.

Bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã đảo Thạnh An được hưởng mức bằng 1,2 lần; tại trạm y tế đặc khu Côn Đảo là 1,5 lần mức tương ứng. Bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại trạm y tế được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng, với mức nhân tương ứng 1,2 lần và 1,5 lần tại hai địa bàn trên.

Tại Côn Đảo, dự thảo đề xuất hỗ trợ hằng tháng 10 triệu đồng đối với bác sĩ và 5 triệu đồng đối với các chức danh chuyên môn y tế khác có trình độ cao đẳng trở lên đang làm việc trực tiếp, thường xuyên tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn và không thuộc nhóm được bố trí từ ngoài đặc khu đến công tác.

Đối với nhân lực được bố trí từ ngoài Côn Đảo đến làm việc, mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/tháng với bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc văn bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II; 25 triệu đồng đối với bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bác sĩ chuyên khoa; 18 triệu đồng đối với bác sĩ còn lại.

Các chức danh chuyên môn y tế khác được hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng nếu có trình độ đại học trở lên và 12 triệu đồng/tháng nếu có trình độ cao đẳng.

Tin tức thời tiết đáng chú ý ngày 30-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH