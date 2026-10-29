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Tin tức sáng 29-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai; Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027

tác giả
THÀNH CHUNG
và 3 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Tin tức đáng chú ý: Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai; Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027; Có hội sách, triển lãm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM...

Tin tức sáng 29-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai; Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 - Ảnh 1.

Sáng nay 29-10, Quốc hội dành toàn bộ thời gian để thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 29-10, Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 13 chương và 112 điều, giảm 3 chương và 148 điều so với Luật Đất đai năm 2024.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là dự thảo siết xử lý dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Theo đó, chủ đầu tư vi phạm sẽ phải nộp khoản tiền lũy tiến tăng dần theo thời gian; nếu quá 60 tháng vẫn không đưa đất vào sử dụng, Nhà nước thu hồi đất.

Dự thảo luật cũng bổ sung các quy định mới về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất, tập trung hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ định giá đất của Nhà nước, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, đồng thời bổ sung quy định tỉ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỉ lệ bồi thường.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định mỗi thửa đất được gắn mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước, phân cấp rõ thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027

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Đường hoa sẽ làm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM đã đồng ý phương án thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, giao đơn vị thực hiện chuẩn bị theo thiết kế được duyệt.

Theo đó, UBND TP.HCM vừa đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao cùng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV về thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027.

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Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được giao căn cứ thiết kế đã được duyệt để phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan triển khai, bảo đảm nội dung và tiến độ.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn trong quá trình chuẩn bị đường hoa. Những vấn đề phát sinh sẽ được hai đơn vị phối hợp giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND TP.HCM.

Đối với việc tổ chức đường hoa tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu rà soát nội dung chỉ đạo trước đó, phối hợp với các địa phương và báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 5-11.

Có hội sách, triển lãm mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (ngày 24-11) với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, trải nghiệm và giao lưu.

Từ ngày 18 đến 25-11, thành phố tổ chức triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Các tác phẩm giới thiệu giá trị văn hóa, đời sống đô thị, thể thao, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch của TP.HCM.

Trong thời gian này còn có Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, Hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", triển lãm mỹ thuật "TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" và các không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Chương trình còn có hội thảo về phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, bắn pháo hoa nghệ thuật và chương trình nghệ thuật 3D Mapping.

TP.HCM có tổ hỗ trợ thủ tục khai tử tại nhà qua tổng đài 1022

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Tổng đài 1022 là Cổng thông tin tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức tại TP.HCM (hoạt động 24/7) - Ảnh: Chụp màn hình

Từ ngày 28-10, TP.HCM có tổ hỗ trợ người dân làm thủ tục đăng ký khai tử tại nhà, kết nối với tổng đài 1022 để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan triển khai mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà".

Các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế kết nối với Cổng thông tin 1022 và thông báo ngay những trường hợp tử vong tại cơ sở để chuyển thông tin đến các đầu mối hỗ trợ.

Sở Tư pháp hướng dẫn công chức hộ tịch cấp xã phối hợp với thành viên tổ phản ứng nhanh làm thủ tục đăng ký khai tử tại nhà theo quy định.

Tại các phường, xã, đặc khu, cán bộ phụ trách tiếp nhận, xử lý thông tin trên hệ thống 1022 và phản hồi kết quả. Mỗi đầu mối tham gia tổ được cấp một tài khoản để tiếp nhận và xử lý thông tin.

TP.HCM cũng cập nhật lên hệ thống thông tin về nghĩa trang, công viên nghĩa trang, cơ sở mai táng, hỏa táng, gồm địa chỉ, vị trí trên bản đồ số và bảng giá dịch vụ được niêm yết công khai.

Văn phòng UBND TP.HCM theo dõi việc giải quyết thủ tục khai tử, bảo đảm không phát sinh thêm giấy tờ, thủ tục ngoài quy định.

Tin tức sáng 29-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai; Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 29-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 29-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật Đất đai; Duyệt thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 - Ảnh 6.Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ công chứng bắt buộc khi giao dịch nhà đất

Đại biểu đề nghị giữ quy định công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các giao dịch nhà đất cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế tranh chấp và thống nhất hệ thống pháp luật.


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THÀNH CHUNG - CHÂU TUẤN - KỲ PHONG - HÀ QUÂN
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    Chủ đề: Ngày văn hóa Việt Nam đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Mùi 2027 Luật Đất đai

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