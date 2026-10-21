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TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TP.HCM sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa. Điểm nhấn là trình diễn 3D mapping, chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại ba địa điểm vào tối 24-11.

TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 1.

Màn trình diễn 3D mapping của đội đến từ Pháp - Ảnh: T.T.D.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại TP.HCM.

Điểm nhấn là chuỗi hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và trình diễn ánh sáng, pháo hoa phục vụ người dân. Đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành không gian giao lưu văn hóa.

Trình diễn 3D mapping, khởi động Hozo

Một trong những hoạt động hứa hẹn thu hút đông đảo người dân tham dự là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Ngày hội khai mạc lúc 19h ngày 22-11, có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và trải nghiệm, giới thiệu bản sắc văn hóa của TP.HCM.

Từ ngày 22 đến 24-11, ban tổ chức bố trí các không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Theo ban tổ chức, các không gian được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trưng bày và trải nghiệm thực tế. Người tham dự có thể tìm hiểu quy trình sáng tạo sản phẩm, khám phá nghề thủ công truyền thống, xem nghệ nhân trình diễn kỹ thuật chế tác và trải nghiệm làm sản phẩm.

Những ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường cũng được đưa vào hoạt động giới thiệu di sản, sản phẩm văn hóa và điểm đến du lịch.

Từ ngày 21 đến 24-11, chương trình nghệ thuật 3D mapping dự kiến diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex. Theo đó, công nghệ trình chiếu kết hợp âm thanh, ánh sáng thể hiện những hình ảnh văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Việt Nam và TP.HCM.

Tối 23-11, dự kiến có chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan âm nhạc Hozo 2026, tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Đến 20h ngày 24-11, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 3.

Bắn pháo hoa tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Lĩnh vực nhiếp ảnh, Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 19 đến 24-11 tại công viên Lê Văn Tám, Đường sách TP.HCM, đường Đồng Khởi và một số địa điểm khác.

Dự kiến có nhiều hoạt động như: triển lãm nhiếp ảnh, cuộc thi ảnh, tọa đàm, workshop và trại sáng tác dành cho nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế.

Cùng thời gian này, triển lãm mỹ thuật với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và khu vực ngoài trời công viên Lam Sơn, từ ngày 20 đến 24-11. 

Triển lãm giới thiệu tranh, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, video art và các hình thức nghệ thuật thị giác đương đại phản ánh bản sắc, sự phát triển và tinh thần sáng tạo của thành phố.

Thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm di sản

Bên cạnh các sự kiện ở trung tâm, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được triển khai tại nhà hát, bảo tàng, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các không gian công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Các đơn vị nghệ thuật dự kiến tăng cường biểu diễn cải lương, hát bội, kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch và các chương trình ca múa nhạc dân tộc.

Liên hoan nghệ thuật truyền thống với chủ đề Sắc màu văn hóa Việt Nam cũng được đưa vào kế hoạch, giới thiệu các loại hình nghệ thuật đặc trưng của nhiều vùng miền và cộng đồng dân tộc.

Các bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm, giao lưu và hoạt động giáo dục di sản dành cho người dân, học sinh, sinh viên và du khách.

Thành phố đồng thời vận động các bảo tàng, nhà hát, rạp xiếc, rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa thực hiện miễn hoặc giảm giá vé, ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong thời gian từ ngày 18 đến 24-11.

TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh 4.

Vở xiếc Vùng đất kỳ bí phục vụ khán giả suốt mùa lễ tại rạp xiếc công viên Gia Định - Ảnh: L.ĐOAN

Hội sách Huyền thoại Côn Đảo tổ chức từ ngày 19 đến 22-11 tại đặc khu Côn Đảo. Chương trình kết hợp trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh với tọa đàm “Thư viện người - Human Library”, giao lưu cùng các cựu tù chính trị, số hóa tư liệu và xây dựng thư viện số, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và giáo dục truyền thống.

Các hoạt động thể thao hưởng ứng cũng được tổ chức với nhiều hình thức như biểu diễn võ thuật cổ truyền, lân sư rồng, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc và đua thuyền rồng.

Tại khu dân cư, trường học và doanh nghiệp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo an sinh xã hội và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai trên toàn địa bàn TP.HCM từ ngày 15-10 đến 25-11; các chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao hưởng ứng có thể tiếp tục đến hết tháng 12-2026.

TP.HCM trình diễn 3D mapping, bắn pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 - Ảnh 4.3D mapping kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác có gì đặc biệt?

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, người dân TP.HCM sẽ được thưởng thức chương trình trình diễn 3D mapping trong 3 đêm tại mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM. Vậy hoạt động này có gì đặc biệt?

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    Chủ đề: bắn pháo hoa bảo tàng Ngày văn hóa Việt Nam TP.HCM 3D mapping

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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