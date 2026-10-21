Tin tức sáng 21-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật Bảo hiểm xã hội, thêm nhiều nhóm bảo hiểm bắt buộc

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: QH

Quốc hội thảo luận tổ sửa Luật Bảo hiểm xã hội và nhiều luật quan trọng

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 21-10, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thẩm tra các dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm y tế và dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình, thẩm tra dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Trong buổi sáng và chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các dự luật này. Đáng chú ý, tại dự thảo sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh bổ sung các nguyên tắc và một số giải pháp nhằm quản lý giá thiết bị y tế, cũng như tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Còn với dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất việc Chính phủ được giao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm lao động khác.

Các nhóm được định hướng xem xét gồm người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và những nhóm có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên. Việc mở rộng sẽ được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Dự thảo dự kiến cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, thay vì chủ yếu tham gia thông qua người sử dụng lao động. Đồng thời, dự kiến bỏ quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Học sinh TP.HCM trong một tiết học - Ảnh minh họa

TP.HCM đặt mục tiêu 80% trường công lập đạt chuẩn vào 2030

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn mức độ 2.

Theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND TP.HCM ban hành, thành phố yêu cầu đổi mới cách đánh giá chất lượng trường học, tăng sử dụng dữ liệu điện tử và những minh chứng đã có trên hệ thống.

Các trường không phải tạo lại hồ sơ, minh chứng đã có trên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời loại bỏ tình trạng làm hồ sơ, minh chứng hình thức hoặc trùng lặp. 100% trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phải hoàn thành tự đánh giá chất lượng hằng năm bằng phương thức điện tử, phê duyệt báo cáo trước ngày 15-6.

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Khi xét công nhận trường đạt chuẩn, hội đồng thẩm định sử dụng dữ liệu của 3 năm liên tục cùng hồ sơ điện tử. Việc kiểm tra thực tế chỉ thực hiện khi cần thiết.

Giấy chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 5 năm. Sau ít nhất 2 năm được công nhận đạt chuẩn mức độ 1, trường đủ điều kiện có thể được xem xét công nhận đạt chuẩn mức độ 2.

Kế hoạch cũng yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hằng năm và rà soát ít nhất 2 lần trong mỗi năm học.

Khánh thành cơ sở mới hiện đại của Bệnh viện Tim Hà Nội

Cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 7.500m2 tại đường Võ Chí Công, Hà Nội, với diện tích sàn xây dựng gần 42.000m2, tổng mức đầu tư gần 780 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố.

Theo định hướng phát triển, cơ sở mới của bệnh viện được tổ chức với hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, gồm 56 phòng khám, 300 giường bệnh, 6 phòng mổ, trong đó có phòng mổ Hybrid, 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu, cùng với đó là các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tiên tiến, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh viện Tim Hà Nội là cơ sở y tế tuyến cuối ngành tim mạch tại khu vực phía Bắc, mỗi năm bệnh viện khám cho trên 600.000 lượt người bệnh, thực hiện trên 2.300 ca phẫu thuật, 13.000 ca can thiệp tim mạch.

Tại bệnh viện cũng đã có nhiều kỹ thuật phức tạp được triển khai thành công, cứu chữa cho nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên cơ sở 1 của bệnh viện xây dựng cách đây 25 năm đã quá tải, việc có thêm cơ sở mới sẽ giúp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Người dân thu hoạch tôm càng tại Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Cà Mau sắp diễn ra Festival tôm lần II năm 2026

Tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức ngày 20-10, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh sắp diễn ra Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Festival tôm Cà Mau lần II năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 25-11, sẽ có nhiều hoạt động như: không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau và các địa phương; hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam; ngày hội việc làm; quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau.

Ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi giải trí nhằm thu hút khách tham quan như bắt tôm trong hồ/bể nhanh nhất; câu tôm càng xanh; phân loại tôm nhanh; xếp mô hình "con tôm Cà Mau", biểu diễn hóa trang "tôm vui".

Theo ban tổ chức, tất cả các hoạt động của sự kiện đều gắn với ngành tôm, trong đó trọng tâm là tổ chức hội nghị ngành tôm, kết nối cung cầu do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Cà Mau chủ trì.

TP.HCM kết nối người Việt ở nước ngoài để mở rộng thị trường hàng Việt

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối hàng Việt ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối doanh nhân, trí thức, chuyên gia và nhà phân phối người Việt ở nước ngoài tại các thị trường như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, châu Âu và ASEAN.

Đồng thời, hướng đến tăng sự hiện diện của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM trong các hệ thống phân phối có sự tham gia của người Việt ở nước ngoài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 21-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức giá xe: Kia Sonet giảm giá hàng chục triệu đồng, thực tế chỉ còn từ 436 triệu Tính từ thời điểm ra mắt vào tháng 9-2025, Kia Sonet 1.5L AT hiện có giá bán thực tế thấp hơn khoảng 60 triệu đồng.



