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Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng 'rất nhân đạo, rất từ bi'

tác giả
THÀNH CHUNG
và 2 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
NGỌC AN
NGỌC AN
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Hòa thượng Thích Thanh Quyết dẫn lại việc vừa qua Bộ Y tế lấy ý kiến về dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và cho rằng đây là dự luật rất nhân đạo, rất từ bi.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói về Luật hiến, ghép mô tạng: 'Thương thay Bộ trưởng Y tế' - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Ảnh: QUANG VINH

Chiều 30-10, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu - Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) đánh giá cao những kết quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong đó kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, việc làm và thu nhập được cải thiện, hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà...

Đặc biệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã làm xúc động nhân tâm cả nước.

Dự luật rất nhân văn, từ bi

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề cập việc cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục công dân, tuyên truyền chính sách.

Hòa thượng dẫn lại việc vừa qua Bộ Y tế lấy ý kiến về dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

"Tôi cho rằng đây là dự án luật rất nhân đạo, rất từ bi", Hòa thượng nói và dẫn chứng việc này Đức Phật Tổ Thích Ca trong quá trình tu hành thường làm và theo tích xưa, công chúa Ba chùa Hương Tích đã dùng tay và mắt mình để cứu cha, cứu người.

"Nhưng do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người cũng có trách nhiệm nhưng thiếu thông tin lại suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ cứu nạn của luật này. Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ. Thương thay Bộ trưởng Y tế", Hòa thượng nói.

Hòa thượng nhấn mạnh theo quan niệm của nhà Phật, nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống.

"Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng. Hiện nay, hàng ngàn tăng ni của Học viện Phật giáo chúng tôi thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng, còn tôi đã xin hiến tất", Hòa thượng nêu thêm.

3 lớp điều kiện với người dưới 18 tuổi đăng ký hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể

Còn trao đổi với báo chí, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho hay dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đã quy định rất chặt chẽ về các điều kiện.

Theo đó việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người đối với người dưới 18 tuổi phải đáp ứng đồng thời ba lớp điều kiện gồm:

Bản thân người dưới 18 tuổi phải biết và đồng ý, phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và người dưới 18 tuổi đó phải ở tình trạng chết não, không còn sự sống, chứ không phải "cứ đồng ý là có thể thực hiện".

Ông cho rằng các điều kiện như vậy rất chặt chẽ. Song ông và một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất cần bổ sung sự đánh giá của hội đồng y khoa hoặc hội đồng đạo đức.

"Theo tôi, ba điều kiện nêu trên mới là điều kiện đủ, còn điều kiện cần về mặt y tế là phải có thêm sự đánh giá chuyên môn của hội đồng. Khi liên quan đến người dưới 18 tuổi, cần có cơ chế này để xem xét đầy đủ", đại biểu An nói.

Ông bày tỏ sự quan tâm đến cách thức xin ý kiến, cách tiếp cận xã hội và việc ứng xử trước những phản ứng trái chiều.

Về kỹ thuật lấy ý kiến, theo ông, việc gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến các học sinh ở trường học mà chưa có cách thức phù hợp là vấn đề cần xem xét. Bộ Y tế cũng đã lắng nghe và trao đổi về việc này.

"Không nên từ đó cho rằng cơ quan soạn thảo vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay cố tình làm sai. Tôi cực lực phản đối những ý kiến cho rằng quy định này nhằm làm hại trẻ em Việt Nam, tạo nguy cơ chiếm đoạt hoặc làm hại thế hệ trẻ. Hoàn toàn không phải như vậy", đại biểu An bày tỏ.

Qua cách xử lý tình huống hiện nay, ông cho rằng cần rà soát cách thức nêu vấn đề trên mạng xã hội, xử lý nghiêm những trường hợp kích động thái quá.

"Chúng ta cần trao đổi, chia sẻ, phản biện nhưng không có nghĩa là kích động, tạo điểm nóng khi thông tin chưa được kiểm chứng. Các bên phải lắng nghe nhau, không nên khăng khăng rằng mình luôn đúng còn cơ quan làm chính sách luôn sai", đại biểu Trịnh Xuân An nêu rõ.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Còn đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật về trẻ em, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của nền tảng số.

Cùng với đó, tăng cường giám sát thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030, làm rõ nghĩa vụ ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xâm hại, xử lý phản ánh và phối hợp với cơ quan chức năng.

Ông kiến nghị Chính phủ phân công rõ cơ quan chủ trì, bố trí nguồn lực, xác định thời hạn và kết quả thực hiện, xây dựng quy trình phối hợp thống nhất từ tiếp nhận tin báo, xác minh, bảo vệ nạn nhân đến xử lý vi phạm, bảo đảm trẻ em và gia đình có đầu mối dễ tiếp cận để tìm kiếm trợ giúp.

Đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường điều tra tội phạm mạng, phối hợp quốc tế, hỗ trợ nạn nhân, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn số, phòng chống bắt nạt trực tuyến và hỗ trợ tâm lý học đường.

"Không thể đòi hỏi trẻ em tự bảo vệ mình trước những rủi ro mà ngay cả người trưởng thành cũng khó nhận diện, càng không thể để những chủ thể có khả năng kiểm soát công nghệ đứng ngoài trách nhiệm", ông Huy nêu rõ.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết nói về dự Luật hiến, ghép mô tạng: 'Thương thay Bộ trưởng Y tế' - Ảnh 2.Đại biểu Quốc hội: Viên chức cấp xã chịu áp lực lớn, đề nghị nghiên cứu phụ cấp, hỗ trợ phù hợp

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp với viên chức cấp xã khi trực tiếp phục vụ người dân, chịu áp lực lớn về tiến độ, chất lượng công việc.

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THÀNH CHUNG - NGỌC AN - TIẾN LONG
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    Chủ đề: hiến tạng thích thanh quyết Bộ Y tế Quốc hội Hòa thượng Thích Thanh Quyết

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