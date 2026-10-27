Bộ trưởng Đào Hồng Lan xúc động khi nói về những trẻ em chờ ghép tạng

Bộ Y tế họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) - Ảnh: T.MINH

Chiều 27-10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Hiến mô, tạng trên tinh thần nhân văn, tự nguyện, không phải là sự ép buộc

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết mục tiêu sửa đổi luật lần này là khắc phục những vướng mắc, bất cập sau 20 năm triển khai, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và ngành y tế đã có nhiều thay đổi.

Theo Bộ trưởng, ghép tạng hiện là một trong những thành tựu nổi bật của ngành y tế Việt Nam, với nỗ lực của các bệnh viện và đội ngũ thầy thuốc nhằm cứu sống ngày càng nhiều người bệnh.

Tuy nhiên nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn, trong khi nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối vẫn phải chờ đợi cơ hội được ghép để tiếp tục cuộc sống.

Nói về trách nhiệm của những người xây dựng pháp luật trước hoàn cảnh của bệnh nhân, bà Lan bày tỏ sự trăn trở, xúc động khi đề cập đến những trường hợp đang chờ ghép tạng, trong đó có trẻ em.

"Những người làm chính sách không thể thờ ơ trước cơ hội cứu sống người bệnh. Việc xây dựng luật hướng đến mục tiêu mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân, nhất là những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng", bà Lan xúc động nói.

Bà Lan cho hay cần nhìn nhận việc hiến mô, tạng trên tinh thần nhân văn, tự nguyện và sẻ chia, không phải là sự ép buộc.

"Khi một gia đình không may mất đi người con thân yêu, họ có thể mong muốn một phần sự sống của con được tiếp nối trong một hình hài khác. Trong khi đó vẫn còn nhiều trẻ em đang chờ đợi cơ hội ghép tạng để được tiếp tục sống và phát triển bình thường.

Từ những hoàn cảnh đó, bà cho rằng cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để hoàn thiện các quy định pháp luật, qua đó mở thêm cơ hội cho người bệnh nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu cần thiết về điều kiện hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người", bà Lan nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế xúc động khi nói đến những đứa trẻ đang chờ ghép tạng - Ảnh: T.MINH

Mở rộng cơ hội cứu người, đảm bảo quy định chặt chẽ

Đề cập đến định hướng xây dựng dự án luật, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh hai nguyên tắc cốt lõi là "mở" và "chặt".

Theo đó, "mở" là mở rộng cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân hơn, trong đó có những trẻ em đang cần được ghép tạng. Còn "chặt" là bảo đảm các điều kiện thực hiện, quy định về những hành vi bị nghiêm cấm và xác định đối tượng phù hợp, nhằm bảo đảm hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người được thực hiện đúng quy định.

Bà Lan thừa nhận trong quá trình xây dựng dự thảo, có thể còn những vấn đề cần tiếp tục trao đổi về mặt kỹ thuật, những quy định chưa đủ chặt chẽ hoặc chưa thể hiện đầy đủ nội dung cần thiết. Đây là trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, các đại biểu Quốc hội và những bên tham gia góp ý để tiếp tục hoàn thiện dự luật.

Bộ trưởng cho biết dự án luật đang được tiếp tục chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, người dân và các cơ quan báo chí. Mọi ý kiến đóng góp cần được xem xét kỹ lưỡng, tiếp thu và giải trình rõ ràng.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi luật không nhằm phục vụ mục đích kinh tế hay những mục tiêu khác ngoài việc tạo thêm cơ hội cứu chữa người bệnh, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để đội ngũ y tế yên tâm công tác.

"Từ nay đến đầu tháng 11, Bộ Y tế mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và người dân để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua", bà Lan nói.