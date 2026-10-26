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Bệnh viện Trung ương Huế lại lập kỷ lục trong ghép thận

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Hai ca ghép thận xuyên Việt thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tháng 10-2026 đã sử dụng máy LifePort để bảo quản thận hiến, ghi dấu mốc mới với thời gian bảo quản lên đến 18 giờ.

Bệnh viện Trung ương Huế lại lập kỷ lục ghép thận xuyên Việt - Ảnh 1.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép thận xuyên Việt - Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 26-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận bằng công nghệ này tại bệnh viện lên 5 trường hợp.

Ở ca ghép thứ 4, người nhận là một bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Ngay sau phẫu thuật, thận ghép hồi phục chức năng tức thì và tiết nước tiểu vào cơ thể ngay trên bàn mổ.

Trong 24 giờ đầu sau ghép, lượng nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000ml, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000 - 2.500ml mỗi ngày. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi, điều trị trong giai đoạn hậu phẫu.

Với ca ghép thứ 5, ê kíp Bệnh viện Trung ương Huế đã di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai để tiếp nhận nguồn tạng từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Sau khi lấy tạng, quả thận được đưa ngay vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế nhằm tối ưu thời gian.

Trong điều kiện khoảng cách địa lý xa, phải kết hợp nhiều phương tiện vận chuyển, việc bảo quản thận trong thời gian thiếu máu lạnh khoảng 18 giờ - con số kỷ lục.

Dù trải qua chặng đường dài, thận ghép ngay sau khi tái tưới máu đã hồng hào, căng chắc và có nước tiểu bài tiết vào cơ thể người được ghép ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận hiện phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, tính đến ngày 26-10, sức khỏe của 2 bệnh nhân được ghép thận đều cơ bản ổn định.

Bệnh viện Trung ương Huế lại lập kỷ lục ghép thận xuyên Việt - Ảnh 2.

Cận cảnh máy LifePort - chiếc máy giúp bảo quản thận hiến để ghép thận lên đến 18 giờ đồng hồ - Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Thành công của hai ca ghép cho thấy vai trò của công nghệ LifePort trong bảo quản tạng, đặc biệt khi nguồn tạng được điều phối từ những địa phương cách xa trung tâm ghép.

Kết quả này cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối tạng, cơ sở tiếp nhận người hiến, ê kíp lấy và vận chuyển tạng, đơn vị vận chuyển hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và công nghệ hiện đại, thành công của các ca ghép còn đến từ nghĩa cử hiến tặng mô, tạng của người hiến và gia đình. Mỗi tạng hiến được tiếp nhận, bảo quản và ghép kịp thời có thể mang lại cơ hội sống mới cho người mắc bệnh ở giai đoạn cuối.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết giữa các bệnh viện và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế lại lập kỷ lục trong ghép thận - Ảnh 4.Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp tục ghép thận thành công

Ngày 10-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thận thành công thêm 2 cặp ghép.


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    Chủ đề: Huế ghép thận Bệnh viện Trung ương Huế hiến tạng

    Dòng sự kiện: Hiến tạng cứu người

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