Bộ GD-ĐT đề xuất lắp camera tất cả phòng thi tốt nghiệp THPT, trộn thí sinh nhiều trường

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với những sai phạm nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang, rất nhiều đề xuất về sửa, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT được đưa ra thảo luận. Trong đó có các đề xuất theo hướng tăng cường phòng, chống gian lận xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, tổ chức thi cho đến kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Các giải pháp phòng ngừa, chấn chỉnh tiêu cực

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tổ chức ở Đà Nẵng ngày 29-10, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết thực hiện Chỉ thị số 37 ngày 20-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, bộ đang rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó các giải pháp tập trung vào việc rà soát toàn diện quy chế thi, bổ sung biện pháp phòng, chống gian lận ngay từ khâu chuẩn bị; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát trong tất cả các khâu của kỳ thi.

Các biện pháp được ông Chương đề cập gồm sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, chú trọng lựa chọn và bố trí nhân sự tham gia coi thi, chấm thi.

Ngoài ra bộ cũng tiếp tục cử giảng viên các cơ sở giáo dục đại học tham gia giám sát công tác tổ chức thi tại các điểm thi ở địa phương trên cả nước.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bên cạnh đó bộ đề xuất tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, xây dựng ý thức tự giác chấp hành quy chế thi trong toàn ngành.

Đáng chú ý, tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng các vụ việc tiêu cực vừa qua được phát hiện và tập trung xử lý có sự đóng góp của báo chí, dư luận. Qua công bố phổ điểm, nhiều giáo viên phát hiện những dấu hiệu bất thường khi phổ điểm tại một số địa phương quá cao.

Ông Chương nói: "Một giải pháp khác là tiếp tục công bố kết quả thi để xã hội giám sát, đồng thời yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, tránh hình thức".

'Trộn' thí sinh các trường khác nhau tại cùng điểm thi

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), nêu các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chia sẻ tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), cho biết việc bố trí học sinh cùng trường thi tại cùng địa điểm có thể tạo điều kiện để trao đổi bài.

Quy trình đánh số báo danh và phân công giám thị cũng tiềm ẩn nguy cơ bị can thiệp, bố trí người hỗ trợ thí sinh gian lận.

Ông đề xuất hạn chế việc giáo viên coi thi môn mình giảng dạy, việc bố trí thư ký là người của trường có thí sinh dự thi, cũng như tình trạng thí sinh cùng trường thi cùng phòng hoặc cùng điểm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết hiện bộ đang nghiên cứu sửa đổi một số nội dung của quy chế thi với 5 giải pháp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi đối với tất cả các kỳ thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi.

Bộ cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định tổ chức thi.

Đồng thời phương án kiểm tra, giám sát sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

"Cần nghiên cứu điều chỉnh cách thức sắp xếp, bố trí điểm thi. Hiện giám đốc sở giáo dục và đào tạo được quyết định việc bố trí điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời giảm việc di chuyển của thí sinh.

Vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng thí sinh của các trường khác nhau sẽ được bố trí tại cùng điểm thi. Trường hợp không thể bố trí thí sinh xen kẽ giữa các trường, địa phương phải xin ý kiến ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định" - ông Chương nói.