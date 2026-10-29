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Giáo dục

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa qua là hành vi rất nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng - Ảnh 2.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh, thành cả nước, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu phải nhìn thẳng sự thật liên quan đến những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Gian lận thi cử là vi phạm pháp luật, không phải bệnh thành tích

Phát biểu tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 29-10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã dành nhiều thời gian nhấn mạnh vụ việc tiêu cực tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo ông, đây là vấn đề được ngành giáo dục và toàn xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá đây là vụ việc vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng.

Kết luận điều tra của cơ quan công an cho thấy hành vi vi phạm có tổ chức, có bàn bạc, phân công rõ ràng và có chủ đích.

"Trong kết luận điều tra của công an, đây là vi phạm tổ chức có bàn bạc, có phân công rất rõ, có chủ đích và hậu quả như chúng ta đã biết. Vi phạm này đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của kỳ thi, niềm tin của xã hội về kỳ thi", ông Thưởng nhấn mạnh.

Theo ông, vụ việc tại Tuyên Quang là bài học nghiêm khắc về trách nhiệm của những người tham gia tổ chức, giám sát và bảo đảm tính công bằng trong thi cử.

"Gọi những hành vi này là bệnh thành tích là cách nói giảm nhẹ bản chất sự việc. Đây là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm. Hội nghị cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nguyên nhân và tính chất vi phạm để có giải pháp chấn chỉnh", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng - Ảnh 3.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nhìn thẳng sự thật, xử lý nghiêm để cảnh tỉnh

Từ vụ việc tại Tuyên Quang, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng cần rút ra bài học điển hình trong công tác kiểm soát, phòng ngừa gian lận thi cử.

Quan trọng hơn, việc xử lý phải đúng bản chất, đúng quy định pháp luật và đủ sức cảnh tỉnh những người có ý định vi phạm. Ông nói dù máy móc, công nghệ có tối tân hiện đại đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn là con người.

Khi những người được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi để đảm bảo tính công bằng, khách quan lại cố tình thực hiện hành vi gian lận thì rất khó phát hiện. Do đó, giải pháp căn cơ là phải tập trung quản trị con người, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

"Quan điểm của Bộ, của chúng tôi là phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Không thể dung thứ cho những người được Đảng, Nhà nước đào tạo, có trình độ, có chức vụ cố tình vi phạm như vậy", ông Thưởng nhấn mạnh.

Theo ông, việc xử lý nghiêm không chỉ nhằm giải quyết vụ việc đã xảy ra mà còn để ngăn ngừa những sai phạm tương tự trong các kỳ thi tiếp theo. Ông lưu ý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 tuyệt đối không được để lặp lại những sai phạm tương tự.

Thứ trưởng cũng yêu cầu cần nhìn lại những hạn chế, xác định nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác tổ chức thi, tập huấn, thanh tra, kiểm tra. Qua đó phải nâng cao nhận thức pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Đà Nẵng ngày 29-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vi phạm ở Tuyên Quang không làm thay đổi đánh giá chung về kỳ thi

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay xảy ra sai phạm tại Tuyên Quang và một số vi phạm nhỏ lẻ ở những nơi khác. Các vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời, không làm thay đổi đánh giá chung về kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có gần 1,2 triệu thí sinh dự thi, với khoảng 2.500 điểm thi, hơn 54.000 phòng thi và trên 200.000 cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng tham gia tổ chức. Việc tổ chức thi lại tại Tuyên Quang cũng được thực hiện thành công.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng - Ảnh 6.Khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị khởi tố với cáo buộc có liên quan sai phạm trong vụ điểm 10 toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang GIAN LẬN THI CỬ Ở TUYÊN QUANG

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