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Giáo dục

Vắng hội nghị quan trọng, lãnh đạo Sở GD-ĐT Lai Châu bị Bộ phê bình, gởi công văn về UBND tỉnh

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xác minh lý do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu vắng mặt tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời yêu cầu đơn vị này giải trình bằng văn bản.

Vắng hội nghị quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu bị Bộ phê bình, gởi công văn về UBND tỉnh - Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu vì lãnh đạo vắng mặt trong hội nghị quan trọng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 29-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027.

Hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, công an các địa phương, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Y tế…

Sau khi nghe ban tổ chức báo cáo việc không có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu tham dự, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng gọi điện ngay để xác minh lý do vắng mặt.

Đồng thời ông yêu cầu ngay trong ngày 29-10, Cục Quản lý chất lượng phải có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu yêu cầu giải trình, báo cáo lý do vắng mặt; đồng thời gửi văn bản đến UBND tỉnh Lai Châu.

Vắng hội nghị quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu bị Bộ phê bình, gởi công văn về UBND tỉnh - Ảnh 2.

Ngành giáo dục các tỉnh, thành về tham dự hội nghị tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi đã được đưa vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm kỳ thi tiếp theo diễn ra thành công. Vì vậy, hội nghị này là công việc quan trọng, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Như tôi đã nói, đây không phải là công việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn tổ chức hay không tổ chức. Kể cả riêng việc bộ tổ chức mà đã triệu tập những đơn vị thuộc ngành dọc thì trước hết chúng ta phải chấp hành.

Đấy là kỷ luật hành chính. Và như tôi đã nói, đây (hội nghị - PV) là có trong chỉ thị của Thủ tướng, nếu vắng mặt không có lý do phải yêu cầu báo cáo. Tôi yêu cầu Cục Quản lý chất lượng ngay trong ngày hôm nay phải có văn bản gửi đi" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Thưởng cũng cho biết thêm, khi xảy ra vụ việc liên quan đến thi cử tại một địa phương cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ xem xét lại công tác chuẩn bị trong những năm trước đó.

Cụ thể là việc rà soát xem 3 năm gần đây sở tổ chức tập huấn như thế nào, tham gia dự các cuộc tập huấn của bộ ra sao, công tác thanh tra được triển khai như thế nào.

"Một việc hết sức quan trọng như thế này, lãnh đạo không dự thì về chỉ đạo ai và chỉ đạo như thế nào? Cho nên tôi nói đây không phải là sự có mặt thuần túy, mà nói lên nhận thức chính trị, nhận thức về pháp luật" - ông Thưởng nói về tầm quan trọng của hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027.

Vắng hội nghị quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu bị Bộ phê bình, gởi công văn về UBND tỉnh - Ảnh 3.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 tại Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Không dung thứ cho những người được giao trọng trách lại cố tình vi phạm

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng một lần nữa nhấn mạnh các vi phạm quy chế thi như vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang vừa qua không thể được xem là bệnh thành tích. Theo ông, đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật và phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Ông nhấn mạnh quan điểm của bộ là phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. "Không thể dung thứ cho những người được Đảng, Nhà nước đào tạo, có trình độ, có chức vụ cố tình vi phạm như vậy" - Thứ trưởng nói.

Vắng hội nghị quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu bị Bộ phê bình, gởi công văn về UBND tỉnh - Ảnh 5.Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vi phạm thi cử ở Tuyên Quang có tổ chức, được bàn bạc và phân công rất rõ ràng

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa qua là hành vi rất nghiêm trọng.

TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: Bộ Công an Bộ Giáo dục và đào tạo Đà nẵng Trường THPT chuyên Tuyên Quang Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu

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