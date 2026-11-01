Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hạn chế tăng học phí đại học đột ngột

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học phải công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí tại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó nhấn mạnh việc công khai lộ trình tăng học phí và tăng cường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Động thái này được đưa ra nhằm chấn chỉnh việc thực hiện chính sách học phí, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Rà soát học phí đại học, thu tối đa 10 tháng/năm

Bộ đề nghị các trường đại học phải rà soát việc xác định và thực hiện mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo, bảo đảm đúng quy định tại Nghị định 238/2025 của Chính phủ.

Đối với các ngành, chương trình có mức học phí cao hoặc mức tăng lớn so với năm học trước, trường cần rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Việc xác định, điều chỉnh học phí phải đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định pháp luật; hạn chế điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, việc thực hiện cơ chế tự chủ được áp dụng theo quy định pháp luật. Riêng việc xác định mức học phí vẫn phải tuân thủ quy định của Chính phủ tại Nghị định 334/2026 và Nghị định 238/2025.

Đối với các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, các trường được tự quyết định mức thu học phí dựa trên định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do trường ban hành.

Với các trường đại học dân lập, tư thục, việc xác định và điều chỉnh học phí phải tuân thủ quy định về phạm vi, điều kiện và mức tăng theo Nghị định 238/2025 của Chính phủ.

Về cơ chế thu học phí, các trường đại học thực hiện thu định kỳ hằng tháng, trường hợp sinh viên tự nguyện có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc năm học. Thời gian thu học phí tối đa là 10 tháng mỗi năm.

Trường hợp thu theo tín chỉ, tổng học phí của cả khóa học không được vượt mức quy định nếu thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học.

Công khai lộ trình tăng học phí trước tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ người học; chủ động tăng cường học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các ngành, chương trình có học phí cao hoặc mức tăng lớn.

Các trường cần tạo điều kiện để người học tiếp cận chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, đơn giản hóa thủ tục miễn, giảm, hỗ trợ học phí và học bổng, hạn chế tối đa tình trạng sinh viên phải ngừng học do khó khăn tài chính.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục đại học phải công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển. Đồng thời, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình với người học, xã hội.

Các trường phải thực hiện đúng mức học phí, lộ trình đã công bố và cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh mức thu hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định, thiếu minh bạch.

Bộ yêu cầu các trường báo cáo mức thu học phí và lộ trình tăng học phí năm học 2026-2027 trước ngày 5-11-2026. Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.