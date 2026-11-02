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Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến xét tuyển 2027 theo công thức chung, điểm V-ACT chiếm tỉ trọng cao

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng xét tuyển tổng hợp theo một khung công thức thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT là tiêu chí chiếm tỉ trọng cao.

ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất khung xét tuyển tổng hợp, đề cao điểm đánh giá năng lực 2027 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trong định hướng tuyển sinh năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tích hợp các tiêu chí xét tuyển tổng hợp trong một công thức chung, gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm thi V-ACT, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác.

Xét tuyển tổng hợp theo một khung công thức thống nhất

Theo định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển tổng hợp, đồng thời hướng đến chuẩn hóa công thức xét tuyển trong toàn hệ thống.

Điểm đáng chú ý là kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) được xác định là tiêu chí chiếm tỉ trọng cao.

Công thức dự kiến gồm các thành phần là kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi V-ACT, kết quả học tập THPT và điểm cộng, điểm thưởng nếu có. Các tiêu chí được kết hợp theo trọng số trên thang điểm xét tuyển thống nhất 100.

ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất khung xét tuyển tổng hợp, đề cao điểm đánh giá năng lực 2027 - Ảnh 2.

Khung công thức xét tuyển tổng hợp của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2027 - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, định hướng này được xây dựng trên cơ sở phương thức xét tuyển tổng hợp đã triển khai từ năm 2026. Điểm điều chỉnh trong năm 2027 là hướng đến một khung công thức thống nhất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kết quả kỳ thi V-ACT trong việc đánh giá năng lực thí sinh.

Theo phương án dự kiến, các trọng số trong công thức xét tuyển có thể được xác định dựa trên tỉ lệ nhập học của từng phương thức trong ba năm gần nhất, hoặc thông qua phân tích hồi quy giữa điểm trung bình học tập của sinh viên với các tiêu chí xét tuyển.

Trên khung công thức chung, các trường thành viên được tự chủ xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, trọng số, hệ số và cách quy đổi điểm. 

Việc xác định tiêu chí cần phù hợp với đặc thù ngành đào tạo, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Cách tiếp cận này hướng đến sự thống nhất trong công thức xét tuyển của toàn hệ thống, nhưng vẫn tạo điều kiện để từng cơ sở đào tạo lựa chọn tiêu chí phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành học.

Điểm cộng, điểm thưởng chờ quy chế mới

Về điểm cộng và điểm thưởng, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến xem xét áp dụng phù hợp khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi. Theo phương án được nêu, tổng điểm cộng, điểm thưởng nếu có không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển, tương đương tối đa 10 điểm trên thang 100.

Đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM, định hướng giai đoạn 2027-2028 là đáp ứng điều kiện học tối thiểu 2 năm tại trường, và có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT từ mức tốt trở lên. Từ năm 2029, diện này dự kiến chỉ áp dụng với thí sinh trường THPT chuyên.

Các nội dung về điểm cộng, điểm thưởng hiện là định hướng dự kiến, còn phụ thuộc quy chế tuyển sinh được bộ ban hành. Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết các đơn vị sẽ cụ thể hóa phương án tuyển sinh và công khai thông tin theo quy định.

ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất khung xét tuyển tổng hợp, đề cao điểm đánh giá năng lực 2027 - Ảnh 4.Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể được kiểm tra theo từng khâu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy trình kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT theo từng khâu, kịp thời kiến nghị khắc phục sai sót trong quá trình tổ chức.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: quy chế tuyển sinh đánh giá năng lực Xét tuyển tổng hợp tuyển sinh đại học Đại học Quốc gia TP. HCM

    Dòng sự kiện: Tuyển sinh đại học

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