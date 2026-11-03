Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Học bổng ngành khoa học, công nghệ: Thí sinh đạt từ 22,5 điểm được xét thế nào?

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất quy trình xét duyệt, chi trả học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ GD-ĐT thống nhất quy trình chi trả học bổng cho người học ngành chiến lược - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa định hướng triển khai chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ người học theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Người học không phải nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng

Trao đổi về việc triển khai chính sách, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết Thông tư số 80 quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc xác định ngành, chương trình đào tạo thuộc phạm vi áp dụng; xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng; cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Văn bản cũng hướng dẫn việc tổ chức xét duyệt, chi trả, theo dõi thực hiện chính sách, lập dự toán, quản lý kinh phí và thực hiện chế độ báo cáo.

Theo quy định tại Thông tư số 80, việc tổ chức triển khai chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được thực hiện theo quy trình thống nhất.

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là việc xét hưởng và tiếp tục hưởng học bổng được thực hiện dựa trên thông tin, dữ liệu do cơ quan và cơ sở đào tạo có thẩm quyền quản lý, cập nhật, xác nhận trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng và không phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được khai thác theo quy định.

Quy định này hướng đến việc tổ chức xét duyệt học bổng trên cơ sở dữ liệu được quản lý và xác nhận bởi các cơ quan, cơ sở đào tạo có thẩm quyền.

Xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, chi trả theo tháng

Đối với nhóm người học được xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, bộ hướng dẫn nguyên tắc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Tổng điểm được xác định bằng điểm thi môn toán và hai môn có kết quả cao nhất trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh mà thí sinh có kết quả thi. Mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng không thấp hơn 22,50 điểm.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc rà soát, đối soát dữ liệu, xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng, cập nhật kết quả xét duyệt và phối hợp tổ chức chi trả.

Việc chi trả học bổng được thực hiện định kỳ theo tháng, bảo đảm đúng mức, đúng thời gian hưởng và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Các quy định này là cơ sở để thống nhất quy trình triển khai chính sách học bổng, từ khâu xác định đối tượng, xét duyệt đến tổ chức chi trả và quản lý kinh phí.

Bộ GD-ĐT thống nhất quy trình chi trả học bổng cho người học ngành chiến lược - Ảnh 3.Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hạn chế tăng học phí đại học đột ngột

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học rà soát mức thu học phí năm học 2026-2027, hạn chế tăng cao, đột ngột và bảo đảm quyền lợi người học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khoa học cơ bản Bộ Giáo dục và Đào tạo Học bổng thi tốt nghiệp THPT công nghệ chiến lược

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất