Học bổng ngành khoa học, công nghệ: Thí sinh đạt từ 22,5 điểm được xét thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa định hướng triển khai chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP và Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ người học theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Người học không phải nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng

Trao đổi về việc triển khai chính sách, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết Thông tư số 80 quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc xác định ngành, chương trình đào tạo thuộc phạm vi áp dụng; xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng; cập nhật, khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Văn bản cũng hướng dẫn việc tổ chức xét duyệt, chi trả, theo dõi thực hiện chính sách, lập dự toán, quản lý kinh phí và thực hiện chế độ báo cáo.

Theo quy định tại Thông tư số 80, việc tổ chức triển khai chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sẽ được thực hiện theo quy trình thống nhất.

Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là việc xét hưởng và tiếp tục hưởng học bổng được thực hiện dựa trên thông tin, dữ liệu do cơ quan và cơ sở đào tạo có thẩm quyền quản lý, cập nhật, xác nhận trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng và không phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được khai thác theo quy định.

Quy định này hướng đến việc tổ chức xét duyệt học bổng trên cơ sở dữ liệu được quản lý và xác nhận bởi các cơ quan, cơ sở đào tạo có thẩm quyền.

Xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, chi trả theo tháng

Đối với nhóm người học được xét học bổng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, bộ hướng dẫn nguyên tắc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Tổng điểm được xác định bằng điểm thi môn toán và hai môn có kết quả cao nhất trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh mà thí sinh có kết quả thi. Mức điểm áp dụng để xét hưởng học bổng không thấp hơn 22,50 điểm.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc rà soát, đối soát dữ liệu, xác định người học đủ điều kiện hưởng học bổng, cập nhật kết quả xét duyệt và phối hợp tổ chức chi trả.

Việc chi trả học bổng được thực hiện định kỳ theo tháng, bảo đảm đúng mức, đúng thời gian hưởng và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Các quy định này là cơ sở để thống nhất quy trình triển khai chính sách học bổng, từ khâu xác định đối tượng, xét duyệt đến tổ chức chi trả và quản lý kinh phí.