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Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số?

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Phân tích kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 cho thấy nhóm thí sinh dự thi cả hai đợt có điểm trung bình đợt 2 tăng 17,4 điểm, trong khi phổ điểm chung lại giảm nhẹ.

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo phân tích kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) năm 2026, phân bố điểm của nhóm thí sinh dự thi cả hai đợt dịch chuyển sang phải và trải rộng hơn ở đợt 2. 

Trong khi đó, phổ điểm đợt 2 của toàn bộ thí sinh lệch trái nhẹ và có độ phân tán lớn hơn so với đợt 1. Liệu việc dự thi cả hai đợt có tạo lợi thế về điểm số cho thí sinh?

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 2.

Số liệu kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 - Nguồn: VNU-HCM

Phân bố điểm đánh giá năng lực đợt 2 lệch trái nhẹ so với đợt 1

Kết quả kỳ thi V-ACT năm 2026 cho thấy điểm trung bình của nhóm thí sinh dự thi cả hai đợt tăng 17,4 điểm ở đợt 2 so với đợt 1. Phân bố điểm của nhóm này dịch chuyển sang phải và trải rộng hơn.

Biểu đồ phân bố điểm kỳ thi cho thấy kết quả đợt 2 có xu hướng lệch trái nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1. Điều này phản ánh mức điểm trung bình thấp hơn và độ phân tán điểm lớn hơn.

Kết quả của nhóm thí sinh dự thi cả hai đợt cho thấy sự khác biệt giữa hai lần dự thi, đồng thời gợi mở mối liên hệ giữa mức điểm đạt được với quá trình chuẩn bị và kinh nghiệm làm bài của thí sinh.

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 3.

Phân bố điểm đợt 2 "lệch trái" nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1, phản ánh mức điểm trung bình thấp hơn và độ phân tán lớn hơn

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 4.

Ở nhóm thi cả hai đợt, điểm trung bình đợt 2 tăng 17,4 điểm; phân bố điểm dịch chuyển sang phải và phân tán rộng hơn

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 5.

Kết quả đợt 2 cho thấy sự khác biệt rõ giữa hai nhóm thí sinh, có thể liên quan đến mức độ chuẩn bị và kinh nghiệm dự thi

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 6.

Phân bố điểm gần chuẩn, trải rộng, tương đối cân đối, thuận lợi hỗ trợ cơ sở giáo dục xác định ngưỡng xét tuyển phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, chương trình đào tạo

Đề thi V-ACT 2026 có độ khó và độ phân biệt phù hợp

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, phân tích độ khó đề thi V-ACT năm 2026, phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình, với p-value từ 0,2 - 0,8. Đây là mức độ được đánh giá bảo đảm khả năng đánh giá thí sinh ở mức năng lực điển hình.

Về độ phân biệt, đa số câu hỏi có độ phân biệt ở mức tốt, từ 0,15 trở lên. Trên 69% câu hỏi có độ phân biệt rất tốt, từ 0,3 trở lên, qua đó thể hiện khả năng phân biệt giữa thí sinh có năng lực cao và thấp.

Phân bố điểm V-ACT năm 2026 được đánh giá là chuẩn, trải rộng và tương đối cân đối. Kết quả này thuận lợi cho các cơ sở giáo dục xác định ngưỡng xét tuyển phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, chương trình đào tạo.

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 7.

Thi đánh giá năng lực cả hai đợt, thí sinh có lợi thế điểm số? - Ảnh 8.Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến xét tuyển 2027 theo công thức chung, điểm V-ACT chiếm tỉ trọng cao

Năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng xét tuyển tổng hợp theo một khung công thức thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT là tiêu chí chiếm tỉ trọng cao.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: Đề thi đánh giá năng lực đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM kỳ thi V-ACT tuyển sinh đại học

    Dòng sự kiện: Kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

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