TS Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn

Tháng 1-2025, Hội đồng Trường đại học Sài Gòn đã có nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với TS Võ Văn Thật - Ảnh: N.T

Ngày 4-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tân hiệu trưởng gắn bó với Trường đại học Sài Gòn 14 năm nay

Hiện TS Võ Văn Thật là Phó hiệu trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường đại học Sài Gòn.

Ông Võ Văn Thật sinh ngày 1-11-1976, quê xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ông có trình độ cử nhân giáo dục chính trị, cử nhân lịch sử, tiến sĩ lịch sử Việt Nam và cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 2-2000 đến tháng 8-2001, ông Võ Văn Thật công tác tại Trường cấp 2-3 Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 7-2010, ông công tác tại Trường THPT Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Từ tháng 7-2010 đến tháng 6-2012, ông công tác tại Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ.

Từ tháng 6-2012 đến nay, ông công tác tại Trường đại học Sài Gòn.

Tháng 1-2020, UBND TP.HCM bổ nhiệm TS Võ Văn Thật, khi đó là Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Trường đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường này với thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Tháng 1-2025, Hội đồng Trường đại học Sài Gòn đã có nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng đối với TS Võ Văn Thật.

Sau khi TS Võ Văn Thật được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, Ban giám hiệu Trường đại học Sài Gòn gồm Hiệu trưởng TS Võ Văn Thật và hai Phó hiệu trưởng là PGS.TS Lê Chi Lan, PGS.TS Lê Minh Triết.

Trường đại học Sài Gòn đào tạo đa ngành

Trường đại học Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TP.HCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở trình độ đại học và sau đại học. Hiện trường đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học hệ chính quy và liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Bên cạnh đó, trường bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 7 chương trình cho giáo viên; bồi dưỡng, tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.