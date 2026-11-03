Sinh viên tích lũy 70% chương trình đại học đã có thể học nghiệp vụ sư phạm

Theo quy định mới, sinh viên đã tích lũy ít nhất 70% khối lượng học tập của chương trình đại học thuộc ngành phù hợp có thể học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên phổ thông - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8-12-2026.

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Theo quy định mới, người tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên THCS, THPT có thể là người đã có bằng cử nhân trở lên hoặc sinh viên đang học đại học, với điều kiện đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học và cấp học.

Như vậy, người học chưa cần hoàn thành chương trình đại học mới được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện quan trọng là khối lượng học tập đã tích lũy và sự phù hợp giữa ngành đào tạo với môn học, cấp học dự kiến giảng dạy.

Thông tư 91 cũng quy định đối tượng tham gia bồi dưỡng đối với một số môn học khác.

Người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành phù hợp có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy một số môn học như mỹ thuật, âm nhạc, tin học và công nghệ.

Đối với môn giáo dục thể chất ở cấp tiểu học, người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo đại học thuộc ngành phù hợp cũng có thể tham gia chương trình bồi dưỡng.

Chương trình 32 tín chỉ, thời gian tối đa 18 tháng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có tổng khối lượng 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thời gian thực hiện chương trình tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng. Trong đó, phần kiến thức chung gồm các học phần về tâm lý học giáo dục; giáo dục học; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp tiểu học/THCS/THPT; giao tiếp sư phạm; sư phạm số và công nghệ dạy học.

Phần kiến thức chuyên ngành tập trung vào phương pháp dạy học phát triển năng lực môn học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổ chức hoạt động giáo dục STEM, phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, quản lý hành vi của học sinh và thực tập tại cơ sở giáo dục.

Người học phải hoàn thành các học phần, đáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả học tập và thực tập sư phạm theo quy định. Sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, người học được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng với cấp học đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành khóa học theo quy định. Việc cấp, quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 91 thay thế các quy định trước đây về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.