Bộ Giáo dục đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên lớp 1 đến 12

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) giải toán trên laptop cùng sự hỗ trợ của giáo viên - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học

Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ

Về chế độ làm việc, dự thảo làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ/tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trong thời gian làm việc 40 giờ/tuần, tổng thời gian giảng dạy trên lớp của giáo viên tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc; tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị trước khi lên lớp và đánh giá đối với người học tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc; tổng thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các hoạt động hành chính khác (nếu có) tối thiểu 20% tổng số thời gian làm việc.

Dự thảo thông tư cũng bổ sung quy định về việc không bố trí giáo viên các trường phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ thì cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Đồng thời, dự kiến bỏ quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác và bỏ các quy định quy đổi đối với trường hợp giáo viên được phân công làm ban giám khảo trong các cuộc thi hoặc hội thi của giáo viên cấp trường để phù hợp với chủ trương giảm các công việc hành chính, cắt giảm các cuộc thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đối với các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên được bổ nhiệm thì không thực hiện quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ đó, trừ các nhiệm vụ khác phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên

Dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, cụ thể tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết (từ 23 lên 24 tiết/tuần), tiết dạy của giáo viên cấp THCS tăng 1 tiết (từ 19 lên 20 tiết/tuần), định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT tăng 2 tiết (từ 17 thành 19 tiết/tuần).

Theo bộ, việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của tổng phụ trách Đội theo hướng quy định trong khoảng từ 6-8 tiết, do hiệu trưởng quyết định số tiết để bảo đảm phù hợp với quy mô trường, lớp, khối lượng công việc. Đồng thời, bỏ quy định giáo viên làm tổng phụ trách Đội các trường có quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần như hiện hành.

Điều chỉnh định mức tiết dạy đối phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu từ 4 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần.

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng, Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Điều chỉnh định mức giáo viên/lớp đối với cơ sở giáo dục phổ thông

Dự thảo thông tư giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên.

Cụ thể, với cấp tiểu học, dạy 1 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); dạy 2 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp.

Đối với cấp THCS, trường THCS được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp.

Ở cả cấp tiểu học và THCS, ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 1 người làm tổng phụ trách Đội.

Đối với cấp THPT, trường THPT được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Trường THPT chuyên: lớp chuyên được tối đa 3 giáo viên/lớp.

Bộ Giáo dục yêu cầu 'dẹp' các cuộc thi gây áp lực cho học sinh, giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bỏ kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết.



