Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk bị chậm trả lương

Không chỉ Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, giáo viên của nhiều trường ở phường Buôn Ma Thuột cũng bị chậm lương - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 28-10, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh giáo viên trên địa bàn bị chậm lương, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh để tìm hướng giải quyết.

Theo phản ánh của giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, đến cuối tháng 10, toàn bộ giáo viên nhà trường vẫn chưa nhận được lương tháng 9. Việc chậm nhận lương khiến nhiều người gặp khó khăn trong chi tiêu, nhất là những gia đình có con đang đi học hoặc phải trả các khoản vay ngân hàng, chi phí chăm sóc sức khỏe.

Một giáo viên cho biết tiền lương là nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi chưa nhận được lương, các khoản chi thiết yếu vẫn phải duy trì, khiến gia đình phải thắt chặt chi tiêu, sử dụng tiền dành dụm hoặc vay mượn để trang trải cuộc sống.

Một giáo viên khác chia sẻ việc chậm nhận lương tạo thêm áp lực tài chính. Tiền ăn uống, điện nước, học phí của con và các khoản chi định kỳ vẫn đến hạn, trong khi chưa biết khi nào mới nhận được lương. Điều này khiến giáo viên khó chủ động cân đối chi tiêu gia đình.

Các giáo viên mong muốn nhà trường và cơ quan chức năng sớm thông tin rõ nguyên nhân, thời điểm chi trả tiền lương để người lao động chủ động sắp xếp cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, bà Lương Thị Bích Nguyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xác nhận toàn bộ giáo viên nhà trường chưa nhận được lương tháng 9.

Theo bà Nguyên, nhà trường đã thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình. Việc chi trả còn phụ thuộc vào quá trình xử lý của cấp trên. Do đó, cần làm rõ hồ sơ đang vướng ở khâu nào, đơn vị nào phụ trách và thời điểm có thể hoàn tất việc chi trả.

Không chỉ Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, giáo viên ở nhiều trường khác tại phường Buôn Ma Thuột cũng bị chậm lương. Hiện giáo viên đang rất xôn xao vì không rõ vì sao sau sáp nhập trường học, tiền lương họ bị chậm trễ lâu như vậy.

Liên quan vụ việc, ngày 28-10, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đã tiếp nhận phản ánh và chỉ đạo kiểm tra, xác minh. Theo lãnh đạo phường, tình trạng chậm chi trả lương không chỉ được phản ánh tại một trường học mà toàn bộ trường học thuộc quản lý của địa phương cũng có tình trạng tương tự.

Lãnh đạo phường cho biết sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các trường rà soát, xác định nguyên nhân và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết, bảo đảm quyền lợi của giáo viên theo quy định.