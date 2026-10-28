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Nhiều xã, phường đề xuất tách trường sau sáp nhập, Khánh Hòa tính sao?

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Ngành giáo dục Khánh Hòa đang tổng hợp đề xuất của các xã, phường về việc tách trường quy mô lớn, trong khi nhiều phụ huynh đồng tình với phương án này.

Nhiều phường ở Nha Trang đề xuất tách trường sau sáp nhập: .... - Ảnh 1.

Trường tiểu học Nam Nha Trang (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hiện nay - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - cho biết sở này đang tổng hợp các báo cáo của xã, phường về việc rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn quản lý rộng, nhất là các cơ sở có trên 100 lớp.

Phường đã họp bàn, cân nhắc rất kỹ mới đề xuất tách trường

Theo ông Đương, ngành giáo dục sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của xã, phường để báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, UBND tỉnh từ đó có ý kiến, xem xét.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay ngành giáo dục cũng đang tổng hợp các báo cáo của xã, phường về đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập quy mô lớn.

Trước đó, khi trao đổi với Tuổi Trẻ vào tháng 9-2026, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa nói việc sáp nhập trường công trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh các cấp.

Phương án sắp xếp trường học được UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ quan này thống nhất trên tinh thần các văn bản của Trung ương ban hành.

Trong khi đó, một lãnh đạo phường ở Nha Trang vừa có đề xuất tách trường cho rằng địa phương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng về định hướng tách các trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

Để đưa ra đề xuất tách trường, phường đã tiến hành họp bàn nhiều lần từ cấp hiệu trưởng, hiệu phó, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cho đến việc tổ chức họp công khai lấy ý kiến lãnh đạo để xây dựng phương án đề xuất.

Tuy nhiên, về thời điểm thực hiện, lãnh đạo phường đề nghị nên chờ kết thúc năm học vì các trường mới đi vào hoạt động ổn định chưa lâu, quá trình nhập trường chỉ mới diễn ra khoảng hai tháng, việc tách trường ngay lúc này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

"Nếu tách từ bây giờ, hàng loạt vấn đề sẽ phát sinh như xáo trộn về quần áo, phù hiệu, sách vở, nhãn vở... gây ảnh hưởng đến công tác quản trị, thay đổi toàn bộ tên biển hiệu, chức danh" - vị này nói.

Giáo viên, phụ huynh đồng tình tách trường

Sáng 28-10, đa số phụ huynh được phóng viên Tuổi Trẻ hỏi ý kiến tại Nha Trang đều đồng tình với việc tách trường sau sáp nhập.

Có con học lớp 2 Trường tiểu học Nha Trang, chị T.P.A. (phường Nam Nha Trang) ủng hộ tách các Trường tiểu học Nam Nha Trang thành 2 hoặc 3 trường.

Theo chị, nếu tiếp tục duy trì mô hình hiện nay, hiệu trưởng và giáo viên sẽ quá tải vì phải đảm nhận quá nhiều đầu việc, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và các hoạt động như bán trú, y tế học đường, dự giờ.

"Tôi ủng hộ việc tách trường nhưng không phải tách như ban đầu. Việc này không chỉ giúp ban giám hiệu, thầy cô giảm tải công việc mà còn giúp nâng cao chất lượng đào tạo, sâu sát hơn với học sinh", chị A. nói.

Anh T.T.H. (phường Tây Nha Trang) cũng cho rằng việc sáp nhập trường ban đầu được kỳ vọng giúp ban giám hiệu và giáo viên giảm tải, nhưng thực tế khối lượng công việc còn nhiều hơn trước. Theo anh, dù có tách trường hay không, chất lượng dạy học vẫn phải được ưu tiên hàng đầu.

Một giáo viên tiểu học tại phường Tây Nha Trang cho biết sau khi sắp xếp các phân hiệu, một số giáo viên được phân công làm nhóm trưởng chuyên môn hoặc phụ trách công tác Đội, nhưng chưa có quy định cụ thể về giảm định mức tiết dạy hay chế độ phụ cấp.

Theo giáo viên này, nên tách các trường quy mô lớn để thuận lợi hơn trong quản lý, đồng thời xây dựng định mức cho cán bộ quản lý, kế toán, nhân viên và giáo viên tổng phụ trách Đội căn cứ vào số lớp, số học sinh, số địa điểm; có hướng dẫn về nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và cơ chế giảm tiết dạy.

Nhiều địa phương ở Nha Trang đề xuất tách trường sau sáp nhập: Các đơn vị liên quan nói gì? - Ảnh 3.Sáp nhập 13 trường thành 2, nay phường Tây Nha Trang đề xuất tách thành 4

UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đề xuất tổ chức lại Trường tiểu học và Trường THCS Tây Nha Trang theo hướng tách thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: sáp nhập siêu trường Khánh Hòa Nha Trang Học sinh tách trường

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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