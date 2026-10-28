Trường học quy mô 'khủng' sau sáp nhập, vì sao phường Nha Trang chưa đề xuất tách?

Trường THCS Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với 205 lớp, gần 8.800 học sinh và 379 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG



Ngày 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập quy mô lớn trên địa bàn.

Hiệu trưởng chịu nhiều áp lực, một số vị trí quá tải

Trong các địa phương thuộc khu vực Nha Trang, phường Nha Trang có quy mô sắp xếp trường học lớn nhất.

Trường mầm non Nha Trang được thành lập với 1 trường chính, 11 phân hiệu và 14 điểm trường, có 3.016 trẻ cùng 421 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ở cấp tiểu học, 13 trường được sáp nhập thành Trường tiểu học Nha Trang, gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ở cấp THCS, 7 trường được sáp nhập thành Trường THCS Nha Trang, có 205 lớp, gần 8.800 học sinh và 379 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo UBND phường Nha Trang, giai đoạn đầu vận hành mô hình trường học quy mô lớn, phát sinh những khó khăn, như phạm vi quản lý mở rộng, mỗi trường có nhiều phân hiệu nên hiệu trưởng gặp áp lực lớn trong công tác điều hành, đặc biệt là trường mầm non còn có nhiều điểm trường.

Các hiệu phó tại mỗi phân hiệu phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vị trí Tổng phụ trách Đội cấp tiểu học và THCS quá tải, khối lượng hồ sơ nhân sự, tài sản, thu chi, quyết toán và quản lý bán trú tập trung quá lớn, vượt quá năng lực đáp ứng của đội ngũ kế toán, văn thư hiện có.

Cấp THCS hiện vẫn còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn so với nhu cầu thực tế nên các trường phải khắc phục tạm thời bằng hợp đồng lao động.

Cơ sở vật chất giữa các phân hiệu không đồng đều, nhiều phòng học và bếp ăn đã xuống cấp.

Tiếp tục duy trì mô hình 3 trường

Tiết học thể dục ở Trường tiểu học Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

UBND phường Nha Trang xác định tiếp tục duy trì mô hình tổ chức hiện hành của 3 trường đến khi kết thúc năm học 2026 - 2027 nhằm bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, ổn định đội ngũ và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, học sinh.

Việc duy trì gắn với trách nhiệm khắc phục hạn chế, khó khăn phát sinh, theo dõi kết quả và khả năng điều chỉnh khi cần thiết.

Phường tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho các phân hiệu nhằm giảm bớt các điểm trường, tinh gọn về quản trị, đảm bảo nâng cao chất lượng và quyền lợi của học sinh.

Đặc biệt quan tâm nguồn lực giải quyết kịp thời các điểm nghẽn có tác động trực tiếp đến người học.

Rà soát, phân loại nguy cơ tại từng cơ sở, ưu tiên phòng học xuống cấp, bếp ăn, lối thoát hiểm, thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và y tế học đường, lập kế hoạch khắc phục với thời hạn, kinh phí và đầu mối chịu trách nhiệm.

Hoàn thiện quản trị theo hai tầng trách nhiệm gồm trường chính điều phối chiến lược, chuyên môn, nguồn lực và kiểm soát; phân hiệu chịu trách nhiệm vận hành thường xuyên tại cơ sở.

Mỗi phân hiệu phải phân công bằng văn bản về người phụ trách, người thay thế khi vắng mặt, thẩm quyền xử lý ban đầu, chế độ báo cáo và quy trình báo động khi xảy ra sự cố, không chuyển giao thẩm quyền vượt quy định pháp luật.

Về kiến nghị, đề xuất, phường Nha Trang cho rằng sau khi kết thúc năm học 2026 - 2027 và qua 1 năm vận hành thực tế, UBND phường sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt tại các trường học và báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh xem xét.