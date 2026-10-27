Sau 2 tháng sáp nhập trường học ở Nha Trang, phường đề xuất tách từ 3 thành 7 hoặc 8 trường

Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Nam Nha Trang) sau sắp xếp có tên Trường THCS Nam Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết địa phương này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập sau sắp xếp trên địa bàn.

Hàng loạt khó khăn sau khi sắp xếp trường học

Theo UBND phường Nam Nha Trang, thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, 20 trường công lập (gồm 6 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở) được tổ chức lại thành 3 trường theo từng cấp học: Trường mầm non Nam Nha Trang, Trường tiểu học Nam Nha Trang và Trường THCS Nam Nha Trang.

Sau sắp xếp, một số phân hiệu có quy mô tương đương trường độc lập, như Phước Đồng cấp tiểu học (43 lớp, 1.940 học sinh) và Phước Hải cấp trung học cơ sở (45 lớp, 2.024 học sinh).

Bước đầu, các trường đã kiện toàn tổ chức, phân công cán bộ quản lý, bố trí giáo viên và triển khai kế hoạch năm học, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học cơ bản được duy trì, không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, việc giảm đầu mối không làm giảm tương ứng số lớp, học sinh, cơ sở vật chất, nghiệp vụ tài chính và yêu cầu kiểm tra chuyên môn.

Theo đó, một hiệu trưởng cấp tiểu học phải quản lý 232 lớp, 9.656 học sinh tại 8 địa điểm; cấp trung học cơ sở là 182 lớp, 8.207 học sinh tại 6 địa điểm; cấp mầm non là 51 nhóm, lớp tại nhiều phân hiệu, điểm trường.

Người đứng đầu đồng thời chịu trách nhiệm chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản, an toàn trường học và giải quyết phản ánh.

Việc phân công phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu hỗ trợ điều hành nhưng không thay thế toàn bộ thẩm quyền và trách nhiệm của hiệu trưởng, khi khối lượng công việc hành chính tăng, thời gian dành cho kiểm tra thực tế, dự giờ, bồi dưỡng giáo viên và chỉ đạo cải tiến chất lượng có nguy cơ thu hẹp.

Một số cơ sở cách nhau 5-7km, riêng một số điểm mầm non cách nhau khoảng 6-10 km, di chuyển giữa các địa điểm làm tăng thời gian họp, kiểm tra, sinh hoạt chuyên môn và xử lý sự cố.

Nhiều tình huống có thể phát sinh đồng thời, công nghệ thông tin hỗ trợ trao đổi nhưng không thay thế được kiểm tra trực tiếp, đây là khó khăn khách quan, kéo dài ngay cả khi hoàn tất giai đoạn ổn định sau sắp xếp.

Cũng theo UBND phường, chứng từ, tài sản và nhu cầu chi tại các phân hiệu không giảm tương ứng với số đầu mối kế toán.

Nếu không có cơ chế và nhân sự tương xứng, nguy cơ chậm xử lý nghiệp vụ, khó kiểm soát tài sản, chậm sửa chữa và bổ sung thiết bị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện dạy học.

Một số tổ chuyên môn tiểu học có khoảng 50 - 60 giáo viên; cấp trung học cơ sở có tổ khoảng 60 - 70 giáo viên phân bố tại nhiều địa điểm. Việc dự giờ, kiểm tra, góp ý, hỗ trợ giáo viên, nghiên cứu bài học và đánh giá chất lượng từng lớp trở nên khó khăn.

Đề xuất tổ chức lại các trường đã sắp xếp

Theo UBND phường Nam Nha Trang, việc giảm từ 20 trường xuống 3 trường đã tinh gọn 17 đầu mối nhưng không làm giảm tương ứng số lớp, học sinh, địa điểm, tài sản và các nghiệp vụ chuyên môn, tài chính.

Những bất cập về quy mô, địa bàn, cơ cấu nhân sự và kiểm tra trực tiếp có tính cơ cấu, không tự mất đi khi kết thúc giai đoạn ổn định sau sắp xếp.

Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học hiện cơ bản được duy trì, nhưng chưa đủ để khẳng định mô hình quản trị hiện tại có thể liên tục cải tiến chất lượng giáo dục đến năm 2030.

Nếu không điều chỉnh, nguy cơ có thể tích lũy trên nhiều mặt gồm chất lượng chăm sóc trẻ; năng lực nền tảng ở tiểu học; chất lượng đại trà, mũi nhọn ở trung học cơ sở; giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống; chất lượng đội ngũ; an toàn trường học; công bằng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Vì vậy, UBND phường cho rằng việc nghiên cứu tổ chức lại là cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro chất lượng, tăng hiệu quả quản trị và phân định rõ trách nhiệm tài chính, tài sản; không phải khôi phục cơ học 20 trường trước đây.

Phường cũng đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lại trường mầm non từ 1 thành 2 trường, trường tiểu học từ 1 thành 3 trường, trường trung học cơ sở từ 1 thành 2 hoặc 3 trường.

Tổng số dự kiến từ 3 thành 7 - 8 trường, đây là định hướng để khảo sát và lập đề án, chưa phải quyết định chia tách.