1 phường ở Nha Trang đề xuất chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu

Trường tiểu học phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 26-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã nhận được văn bản của Đảng ủy phường Bắc Nha Trang gửi đến sở này và một số đơn vị khác về việc đề nghị cho phép chuyển đổi các điểm trường hiện có thành phân hiệu.

Phát sinh khó khăn trong phân công, ủy quyền

Theo Đảng ủy phường Bắc Nha Trang, sau thời gian thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, phường đã tổ chức lại 26 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thành 3 trường tương ứng với từng cấp học.

Qua theo dõi quá trình vận hành mô hình tổ chức trường chính, phân hiệu và các điểm trường đã phát sinh một số khó khăn.

Cụ thể số địa điểm trực tiếp tổ chức hoạt động giáo dục vẫn được duy trì, phân bố trên địa bàn rộng, giữa trường chính, trụ sở phân hiệu và các điểm trường có khoảng cách địa lý khá xa (có nơi điểm trường cách trụ sở phân hiệu hơn 10km).

Trong khi hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và dạy học diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm, theo mô hình hiện nay, một hiệu phó ngoài phụ trách hoạt động tại trường chính hoặc trụ sở phân hiệu còn phải theo dõi, quản lý các điểm trường được phân công.

Phạm vi nhiệm vụ bao gồm quản lý chuyên môn, đội ngũ, trẻ em, học sinh, cơ sở vật chất, an toàn trường học... Việc thường xuyên di chuyển giữa các cơ sở làm hạn chế thời gian trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý công việc tại từng điểm trường.

Đối với các điểm trường vốn là cơ sở chính của những trường trước sắp xếp, quy mô hoạt động, cơ sở vật chất và yêu cầu quản lý tại chỗ vẫn được duy trì, tuy nhiên việc tổ chức thành điểm trường chưa tạo điều kiện tương ứng để bố trí người quản lý trực tiếp và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo cơ cấu dành cho phân hiệu, nên phát sinh khó khăn trong phân công, ủy quyền, xác định trách nhiệm xử lý kịp thời các tình huống tại từng cơ sở.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác điều hành, tổng hợp và báo cáo không thể thay thế hoàn toàn hoạt động quản lý trực tiếp, kiểm tra hiện trường và xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn của trẻ em, học sinh.

Về công tác y tế trường học, trong điều kiện trường chính và mỗi phân hiệu quản lý nhiều điểm trường cách quá xa nhau, việc bố trí nhân sự y tế trường học theo nghị quyết số 37 còn gặp khó khăn.

Trong đó một nhân viên y tế phải phụ trách nhiều địa điểm có hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và dạy học diễn ra đồng thời, nên khó bảo đảm có mặt kịp thời để theo dõi sức khỏe, sơ cứu và xử lý các tình huống phát sinh.

Đề xuất chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu

Ngoài ra khó khăn trong bố trí nhân sự dẫn đến việc hạn chế về mức độ tiếp cận các hoạt động hỗ trợ giữa trẻ em, học sinh học tại trường chính, trụ sở phân hiệu và các điểm trường.

Đảng ủy phường Bắc Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, đồng ý chuyển đổi 13 điểm trường thành phân hiệu.

Theo đề xuất, Trường mầm non phường Bắc Nha Trang sẽ có 1 trường chính và 8 phân hiệu; Trường tiểu học phường Bắc Nha Trang có 1 trường chính và 10 phân hiệu; Trường trung học cơ sở phường Bắc Nha Trang có 1 trường chính và 5 phân hiệu.

Đối với các điểm trường lẻ được duy trì từ trước khi sắp xếp, địa phương đề nghị tiếp tục rà soát quy mô nhóm, lớp, số trẻ em, học sinh, cơ sở vật chất, khoảng cách địa lý và yêu cầu quản lý để xác định phương án chuyển đổi phù hợp.

Về việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị nêu trên.

Trước đó, thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, liên quan đến tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn trên địa bàn.

