Nha Trang: Phụ huynh phản ánh suất ăn học đường, phường sẽ xử lý ngay bất kể ngày đêm

Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 25-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Quang Tú - Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang - cho biết nếu như trước đây việc cung ứng thực phẩm, rau xanh tại các trường học trên địa bàn thường phân tán ở từng đơn vị nhỏ lẻ thì sắp tới tất cả trường học đều chuyển sang mô hình quản lý suất ăn tập trung.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, một số trường ở Khánh Hòa có quy mô lớn, trong đó Trường tiểu học Nha Trang có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh, cấp THCS có 205 lớp, gần 8.800 học sinh.

Theo ông Tú, các trường học sẽ lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm dưới sự giám sát của địa phương, các phân hiệu và trường học trên địa bàn duy trì việc kiểm tra đầu vào thực phẩm khắt khe.

Từ khoảng 6h30 sáng, các nguồn thực phẩm, rau xanh đưa vào trường đều được các phân hiệu kiểm tra, quản lý chặt chẽ, tất cả được ghi chép, lưu mẫu.

Đặc thù mỗi trường, mỗi độ tuổi học sinh có chế độ dinh dưỡng khác nhau, do đó việc giám sát đòi hỏi sự tỉ mỉ, khách quan, bám sát thực tế từng cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng phường túc trực, theo dõi sát sao khẩu phần ăn hằng ngày cũng như điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vai trò của hiệu trưởng các trường, đặc biệt tại các trường quy mô lớn như ở Nha Trang đòi hỏi sự bao quát.

Ngoài ra, hiện nay phường đang tiến hành kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại các trường học, lãnh đạo phường là trưởng đoàn" - ông Tú chia sẻ.

Trước những phản ánh hay băn khoăn từ phụ huynh học sinh liên quan đến an toàn thực phẩm trong trường học, lãnh đạo UBND phường Nha Trang khẳng định sẽ xử lý và rà soát ngay lập tức, không để kéo dài qua ngày.

Mọi sự cố hoặc phản ánh (nếu có) về an toàn thực phẩm đều phải được xử lý khẩn trương, minh bạch nhằm tạo sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh và học sinh.

Về lâu dài, UBND phường Nha Trang sẽ hướng các trường chọn đơn vị uy tín để thực hiện suất ăn bán trú.