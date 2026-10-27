Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Sáp nhập 13 trường thành 2, nay phường Tây Nha Trang đề xuất tách thành 4

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đề xuất tổ chức lại Trường tiểu học và Trường THCS Tây Nha Trang theo hướng tách thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập.

Thêm một phường ở Nha Trang đề xuất tách trường học - Ảnh 1.

Trường tiểu học Tây Nha Trang, phân hiệu 3 (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết phường đã có báo cáo kết quả rà soát tổ chức, hoạt động sau sắp xếp và kiến nghị điều chỉnh mô hình các trường học trên địa bàn phường.

Quy mô quản lý lớn, cơ sở phân tán 

Trường tiểu học Tây Nha Trang được thành lập sau khi sáp nhập 7 trường, gồm 1 trường chính và 6 phân hiệu, với 198 lớp, khoảng 7.423 học sinh.

Trường THCS Tây Nha Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 trường, gồm 1 trường chính và 5 phân hiệu, với 125 lớp, khoảng 5.450 học sinh.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, việc sáp nhập bước đầu giúp tập trung đầu mối quản lý, thống nhất xây dựng kế hoạch, ban hành quy định chung, phân công nhiệm vụ và triển khai chỉ đạo của cấp trên.

Tuy nhiên, cả hai trường đều có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều cơ sở phân bố trên địa bàn rộng. Sự khác biệt về cơ sở vật chất, đặc điểm dân cư và mặt bằng chất lượng học sinh cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong tổ chức, quản lý và điều hành.

Do các cơ sở phân tán về địa lý, khối lượng công việc và số đầu mối phối hợp tăng, ban lãnh đạo phải dành nhiều thời gian cho công tác quản trị, điều phối hoạt động giữa các phân hiệu. Điều này hạn chế thời gian kiểm tra chuyên môn trực tiếp, dự giờ và nắm bắt sát tình hình giáo viên, học sinh.

Về hoạt động Đội, UBND phường cho rằng ban giám hiệu và Tổng phụ trách Đội phải di chuyển giữa các phân hiệu, khó có mặt kịp thời khi xảy ra xung đột. Việc quản lý qua văn bản, báo cáo trực tuyến không thể thay thế sự quản lý trực tiếp con người trong môi trường giáo dục.

Quy mô học sinh lớn, địa bàn phân tán cũng khiến việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt hoàn cảnh, diễn biến tâm lý và hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh cần được quan tâm gặp nhiều khó khăn.

Về hành chính, tài chính và quản lý tài sản, phường cho rằng số lượng học sinh, viên chức và người lao động lớn khiến khối lượng hồ sơ, chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hằng ngày tăng cao, trong khi bộ máy hành chính, kế toán và các bộ phận hỗ trợ chưa tương xứng với quy mô, phạm vi hoạt động của nhà trường.

Đề xuất tổ chức lại 2 trường tiểu học và trung học cơ sở

Theo UBND phường Tây Nha Trang, mặc dù các trường đã chủ động phân công trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng những yêu cầu bắt buộc về thẩm quyền ký duyệt, quản lý tài chính, kế toán, tài sản công và tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ vẫn phải thực hiện theo quy định.

Vì vậy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ hoặc điều chỉnh quy trình nội bộ chỉ có thể giảm bớt một phần khối lượng công việc, chưa thể giải quyết triệt để những bất cập xuất phát từ quy mô quản lý quá lớn và phạm vi hoạt động phân tán.

Từ các khó khăn trên, phường đề xuất tổ chức lại Trường tiểu học và Trường THCS Tây Nha Trang theo hướng tách thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập.

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình hiện tại chỉ mới diễn ra trong 2 tháng, chưa đủ cơ sở để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của mô hình. Để tránh xáo trộn việc giảng dạy và học tập của các trường, UBND phường kiến nghị việc điều chỉnh mô hình sẽ tiến hành vào thời điểm kết thúc năm học 2026 - 2027.

Thêm một phường ở Nha Trang đề xuất tách từ 2 thành 4 trường tiểu học và trung học cơ sở - Ảnh 2.1 phường ở Nha Trang đề xuất chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu

Đảng ủy phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đề xuất chuyển 13 điểm trường trên địa bàn thành phân hiệu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trường học Khánh Hòa Nha Trang học sinh Sáp nhập trường học siêu trường

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất