Sáp nhập 13 trường thành 2, nay phường Tây Nha Trang đề xuất tách thành 4

Trường tiểu học Tây Nha Trang, phân hiệu 3 (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết phường đã có báo cáo kết quả rà soát tổ chức, hoạt động sau sắp xếp và kiến nghị điều chỉnh mô hình các trường học trên địa bàn phường.

Quy mô quản lý lớn, cơ sở phân tán

Trường tiểu học Tây Nha Trang được thành lập sau khi sáp nhập 7 trường, gồm 1 trường chính và 6 phân hiệu, với 198 lớp, khoảng 7.423 học sinh.

Trường THCS Tây Nha Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 trường, gồm 1 trường chính và 5 phân hiệu, với 125 lớp, khoảng 5.450 học sinh.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, việc sáp nhập bước đầu giúp tập trung đầu mối quản lý, thống nhất xây dựng kế hoạch, ban hành quy định chung, phân công nhiệm vụ và triển khai chỉ đạo của cấp trên.

Tuy nhiên, cả hai trường đều có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều cơ sở phân bố trên địa bàn rộng. Sự khác biệt về cơ sở vật chất, đặc điểm dân cư và mặt bằng chất lượng học sinh cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong tổ chức, quản lý và điều hành.

Do các cơ sở phân tán về địa lý, khối lượng công việc và số đầu mối phối hợp tăng, ban lãnh đạo phải dành nhiều thời gian cho công tác quản trị, điều phối hoạt động giữa các phân hiệu. Điều này hạn chế thời gian kiểm tra chuyên môn trực tiếp, dự giờ và nắm bắt sát tình hình giáo viên, học sinh.

Về hoạt động Đội, UBND phường cho rằng ban giám hiệu và Tổng phụ trách Đội phải di chuyển giữa các phân hiệu, khó có mặt kịp thời khi xảy ra xung đột. Việc quản lý qua văn bản, báo cáo trực tuyến không thể thay thế sự quản lý trực tiếp con người trong môi trường giáo dục.

Quy mô học sinh lớn, địa bàn phân tán cũng khiến việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt hoàn cảnh, diễn biến tâm lý và hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh cần được quan tâm gặp nhiều khó khăn.

Về hành chính, tài chính và quản lý tài sản, phường cho rằng số lượng học sinh, viên chức và người lao động lớn khiến khối lượng hồ sơ, chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hằng ngày tăng cao, trong khi bộ máy hành chính, kế toán và các bộ phận hỗ trợ chưa tương xứng với quy mô, phạm vi hoạt động của nhà trường.

Đề xuất tổ chức lại 2 trường tiểu học và trung học cơ sở

Theo UBND phường Tây Nha Trang, mặc dù các trường đã chủ động phân công trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng những yêu cầu bắt buộc về thẩm quyền ký duyệt, quản lý tài chính, kế toán, tài sản công và tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ vẫn phải thực hiện theo quy định.

Vì vậy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ hoặc điều chỉnh quy trình nội bộ chỉ có thể giảm bớt một phần khối lượng công việc, chưa thể giải quyết triệt để những bất cập xuất phát từ quy mô quản lý quá lớn và phạm vi hoạt động phân tán.

Từ các khó khăn trên, phường đề xuất tổ chức lại Trường tiểu học và Trường THCS Tây Nha Trang theo hướng tách thành 2 trường tiểu học và 2 trường THCS độc lập.

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình hiện tại chỉ mới diễn ra trong 2 tháng, chưa đủ cơ sở để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của mô hình. Để tránh xáo trộn việc giảng dạy và học tập của các trường, UBND phường kiến nghị việc điều chỉnh mô hình sẽ tiến hành vào thời điểm kết thúc năm học 2026 - 2027.